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Станочные тиски Wilton 1208, быстрозажимные, эксцентриковые
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton 1208, быстрозажимные, эксцентриковые
    Арт. jet_13029
    Станочные тиски Wilton 1208, быстрозажимные, эксцентриковые

      Станочные тиски Wilton 1208, быстрозажимные, эксцентриковые

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13029

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		200
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тиски станочные, представляют собой один из основных элементов универсальной сменной оснастки, используемой для сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление изготовлено из прочного, литейного чугуна, имеет устойчивое основание с пазами.

        Тиски станочные оснащены эксцентриками, позволяющие осуществлять быстрый прижим заготовки простым нажатием рычагами управления. Тиски имеют прижимные губки шириной 200 и высотой 50 мм., создавая необходимую зону прихвата. Конструкция приспособления позволяют осуществлять сквозное сверление.