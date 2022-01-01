Станочные тиски Wilton 1208, быстрозажимные, эксцентриковые

Тиски станочные, представляют собой один из основных элементов универсальной сменной оснастки, используемой для сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление изготовлено из прочного, литейного чугуна, имеет устойчивое основание с пазами.

Тиски станочные оснащены эксцентриками, позволяющие осуществлять быстрый прижим заготовки простым нажатием рычагами управления. Тиски имеют прижимные губки шириной 200 и высотой 50 мм., создавая необходимую зону прихвата. Конструкция приспособления позволяют осуществлять сквозное сверление.