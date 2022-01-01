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Станочные тиски Wilton SCV/SP-50, самоцентрирующие, прецизионные
Найти аналог
Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton SCV/SP-50, самоцентрирующие, прецизионные
    Арт. jet_13024
    Станочные тиски Wilton SCV/SP-50, самоцентрирующие, прецизионные

      Станочные тиски Wilton SCV/SP-50, самоцентрирующие, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13024

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		29
      Рабочий ход, мм
      		53
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станочные тиски, модель SCV/SP-50, представляет собой универсальную, многофункциональную оснастку, применяемую для фрезерных и сверлильных работ на универсальных станках. Тиски этой модели обладают механизмом автоматического центрирования, позволяя обеспечить в процессе обработки точную фиксацию заготовок и деталей разных размеров и конфигурации. Оснастка изготавливается из литейного чугуна, имеет прочный корпус и устойчивое основание, оборудованное необходимыми пазами и прорезями. Вес приспособления составляет 9 кг.