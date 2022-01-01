Станочные тиски Wilton SCV/SP-50, самоцентрирующие, прецизионные

Станочные тиски, модель SCV/SP-50, представляет собой универсальную, многофункциональную оснастку, применяемую для фрезерных и сверлильных работ на универсальных станках. Тиски этой модели обладают механизмом автоматического центрирования, позволяя обеспечить в процессе обработки точную фиксацию заготовок и деталей разных размеров и конфигурации. Оснастка изготавливается из литейного чугуна, имеет прочный корпус и устойчивое основание, оборудованное необходимыми пазами и прорезями. Вес приспособления составляет 9 кг.