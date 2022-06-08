Аккумулятор Stihl AP 100 48504006520

Аккумулятор AP 100 совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и Viking. Имеет светодиодный индикатор зарядки (четыре светодиода). Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от применяемого зарядного устройства и выбранного инструмента для работы.

Преимущества

