Аккумулятор Stihl AP 100 48504006520
Арт. О00000004190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Stihl
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор AP 100 совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и Viking. Имеет светодиодный индикатор зарядки (четыре светодиода). Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от применяемого зарядного устройства и выбранного инструмента для работы.
Преимущества
- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании