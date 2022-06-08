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Аккумулятор Stihl AP 100 48504006520
5.0
2
11 685 ₽
Аккумуляторы для садовой техники
    Аккумулятор Stihl AP 100 48504006520
    Арт. О00000004190
    5.0
    2
    Аккумулятор Stihl AP 100 48504006520

      Аккумулятор Stihl AP 100 48504006520

      11 685 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000004190
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Stihl
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      11 685 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор AP 100 совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и Viking. Имеет светодиодный индикатор зарядки (четыре светодиода). Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от применяемого зарядного устройства и выбранного инструмента для работы.

        Преимущества

        • Высокая емкость
        • Компактный и легкий
        • Прост в использовании