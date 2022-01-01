Набор удлинителей Berger BG2091 1/2", 6 предметов
Арт. О00000000900
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|250
|
Материал
|CrV
- Набор удлинителей 1/2, 6шт Berger BG BG2091 - комплект вспомогательных приспособлений для возможности выполнения крепежных операций в труднодоступных, глубоко посаженных местах. Все компоненты изготовлены из качественной стали, отличаются продолжительным сроком службы.
Преимущества
- Все компоненты у Berger BG BG2091 выполнены из прочной и качественной хром-ванадиевой стали (CR-V)
- Прекрасное сочетание комплектации
- Защита от коррозии