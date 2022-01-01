Набор удлинителей Berger BG2091 1/2", 6 предметов

Набор удлинителей 1/2, 6шт Berger BG BG2091 - комплект вспомогательных приспособлений для возможности выполнения крепежных операций в труднодоступных, глубоко посаженных местах. Все компоненты изготовлены из качественной стали, отличаются продолжительным сроком службы.

Преимущества