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Набор удлинителей Berger BG2091 1/2", 6 предметов
2 445 ₽
Удлинители для торцевых головок
    Набор удлинителей Berger BG2091 1/2", 6 предметов
    Арт. О00000000900
    Набор удлинителей Berger BG2091 1/2", 6 предметов

      Набор удлинителей Berger BG2091 1/2", 6 предметов

      2 445 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000900

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		250
      Материал
      		CrV
      Все характеристики
      2 445 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор удлинителей 1/2, 6шт Berger BG BG2091 - комплект вспомогательных приспособлений для возможности выполнения крепежных операций в труднодоступных, глубоко посаженных местах. Все компоненты изготовлены из качественной стали, отличаются продолжительным сроком службы.

        Преимущества

        • Все компоненты у Berger BG BG2091 выполнены из прочной и качественной хром-ванадиевой стали (CR-V)
        • Прекрасное сочетание комплектации
        • Защита от коррозии