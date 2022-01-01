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Фрезер Bosch POF 1400 ACE 060326C801 + ZB
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Фрезеры
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 060326C801 + ZB
    Арт. О00000034319
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 060326C801 + ZB

      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 060326C801 + ZB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034319

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Bosch POF 1400 ACE + 6 фрез 0.603.26C.801 способен решить большинство задач, возникающих перед столяром. Функция поддержания оборотов обеспечивает постоянно высокую производительность независимо от нагрузки. Также стоит отметить возможность регулировки скорости вращения фрезы в диапазоне от 11000 до 28000 оборотов в минуту для удобства работы с различными по плотности материалами.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя
        • Оптимизированный ступенчатый упор
        • Электронная система стабилизации Constant-Electronic для постоянно высокой производительности
        • Удобные и мягкие ручки для надежного хвата фрезера 