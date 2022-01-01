Фрезер Bosch POF 1400 ACE 060326C801 + ZB
Арт. О00000034319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|кейс
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
- Фрезер Bosch POF 1400 ACE + 6 фрез 0.603.26C.801 способен решить большинство задач, возникающих перед столяром. Функция поддержания оборотов обеспечивает постоянно высокую производительность независимо от нагрузки. Также стоит отметить возможность регулировки скорости вращения фрезы в диапазоне от 11000 до 28000 оборотов в минуту для удобства работы с различными по плотности материалами.
Преимущества
- Блокировка шпинделя
- Оптимизированный ступенчатый упор
- Электронная система стабилизации Constant-Electronic для постоянно высокой производительности
- Удобные и мягкие ручки для надежного хвата фрезера