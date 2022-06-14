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Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный
5.0
3
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Буры SDS-Plus
    Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный
    Арт. Х1513751
    5.0
    3
    Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный
    Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный
    Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный
    Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный
      Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный
      Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный
      Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный
      Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный

      Бур Энкор 10907 SDS-Plus, 6x160/100 мм, усиленный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513751
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160x6
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур ЭНКОР 10907 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Plus. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.

        Преимущества

        • Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
        • Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен