Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo COMBOMax 12 685018000
Арт. 77777Х106205
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|бытовой
|
Тип
|аккумуляторный
- Набор: аккумуляторный шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 + аккумуляторный ударный гайковерт PowerImpact + фонарь PowerLED 685018000 - это те инструменты, которые прекрасно подойдут для работ с крепежами и сверления отверстий. Они крайне удобны в пользовании - рукоятки удобной формы снабжены мягкими прорезиненными вставками для удобного и надежного хвата инструмента. Корпусы изготовлены их ударопрочного пластика, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Комплект поставляется в кейсе.
Преимущетсва
- Аккумуляторный шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 имеет две скорости для удобства работы оператора
- Регулировка скорости вращения шпинделя усилием нажатия на клавишу пуска
- Малый вес для неутомительной работы
- Корпус из ударопрочного пластика