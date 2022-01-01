Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo COMBOMax 12 685018000

Преимущетсва

Аккумуляторный шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 имеет две скорости для удобства работы оператора

Регулировка скорости вращения шпинделя усилием нажатия на клавишу пуска

Малый вес для неутомительной работы

Корпус из ударопрочного пластика

Набор: аккумуляторный шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 + аккумуляторный ударный гайковерт PowerImpact + фонарь PowerLED 685018000 - это те инструменты, которые прекрасно подойдут для работ с крепежами и сверления отверстий. Они крайне удобны в пользовании - рукоятки удобной формы снабжены мягкими прорезиненными вставками для удобного и надежного хвата инструмента. Корпусы изготовлены их ударопрочного пластика, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Комплект поставляется в кейсе.