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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo COMBOMax 12 685018000
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo COMBOMax 12 685018000
    Арт. 77777Х106205
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo COMBOMax 12 685018000

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo COMBOMax 12 685018000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106205

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор: аккумуляторный шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 + аккумуляторный ударный гайковерт PowerImpact + фонарь PowerLED 685018000 - это те инструменты, которые прекрасно подойдут для работ с крепежами и сверления отверстий. Они крайне удобны в пользовании - рукоятки удобной формы снабжены мягкими прорезиненными вставками для удобного и надежного хвата инструмента. Корпусы изготовлены их ударопрочного пластика, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Комплект поставляется в кейсе.

        Преимущетсва

        • Аккумуляторный шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 имеет две скорости для удобства работы оператора
        • Регулировка скорости вращения шпинделя усилием нажатия на клавишу пуска
        • Малый вес для неутомительной работы
        • Корпус из ударопрочного пластика