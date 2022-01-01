Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
Арт. X1048041307
Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
Арт. X1048041307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество инструментов в наборе, шт
|2
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Тип аккумулятора
|Li-Ion
- Комплект Metabo Combo Set 2.3 685055000 включает в себя 2 инструмента. Оба имеют встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении. Набор поставляется в сумке, в которой их удобно хранить и транспортировать. Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic имеет очень короткую конструкцию для универсального применения. Специальная скоба - для ношения инструмента на ремне. Вес модели всего 0.8 кг. Аккумуляторный ударный гайковерт PowerMaxx SSD используется для работ, требующих больших усилий. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы.
Преимущества
Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic
- Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм
- Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF
- Очень короткая конструкция для универсального применения
- Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
Аккумуляторный ударный гайковерт PowerMaxx SSD
- Компактный инструмент
- Малый вес
- Очень высокий крутящий момент
- Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока