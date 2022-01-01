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Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
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Наборы электроинструмента
    Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
    Арт. X1048041307
    Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
    Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
    Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
      Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
      Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
      Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000

      Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041307

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество инструментов в наборе, шт
      		2
      Тип аккумулятора
      		Li-Ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект Metabo Combo Set 2.3 685055000 включает в себя 2 инструмента. Оба имеют встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении. Набор поставляется в сумке, в которой их удобно хранить и транспортировать. Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic имеет очень короткую конструкцию для универсального применения. Специальная скоба - для ношения инструмента на ремне. Вес модели всего 0.8 кг. Аккумуляторный ударный гайковерт PowerMaxx SSD используется для работ, требующих больших усилий. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы. 

        Преимущества

        Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic

        • Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм
        • Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF
        • Очень короткая конструкция для универсального применения
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта
        • Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

        Аккумуляторный ударный гайковерт PowerMaxx SSD

        • Компактный инструмент
        • Малый вес
        • Очень высокий крутящий момент
        • Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока