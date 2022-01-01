Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000

Комплект Metabo Combo Set 2.3 685055000 включает в себя 2 инструмента. Оба имеют встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении. Набор поставляется в сумке, в которой их удобно хранить и транспортировать. Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic имеет очень короткую конструкцию для универсального применения. Специальная скоба - для ношения инструмента на ремне. Вес модели всего 0.8 кг. Аккумуляторный ударный гайковерт PowerMaxx SSD используется для работ, требующих больших усилий. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы.



Преимущества

Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic

Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм

Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF

Очень короткая конструкция для универсального применения

Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта

Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Аккумуляторный ударный гайковерт PowerMaxx SSD