Бензиновый генератор Huter DY12500LX
Арт. О00000012881
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.5
- Электрогенератор Huter DY12500LX служит для получения электроэнергии, широко используется на строительных площадках и промышленных складах. Генератор оснащен надежным двигателем Huter LT-620, мощность которого составляет 20 лошадиных сил. С помощью масляного щупа оператор всегда сможет измерить уровень масла в картере. Электростанция оснащена автоматическим выключателем переменного тока, защищающим ее от короткого замыкания.
Преимущества
- Большая мощность
- Небольшой расход топлива
- Воздушное принудительное охлаждение
- Система питания карбюратор
- Верхнее расположение клапанов
- Небольшой расход масла, всего 6.8 г/кВтч
- Минимальная вибрация при работе