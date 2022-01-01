Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00
Арт. О00000028115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.6
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Мощность, кВт
|0.45
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Ширина скашивания леской, см
|25
- Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00 позволяет эффективно ухаживать за газоном на приусадебных участках. Не требует сборки, поэтому можно сразу приступать к работе. Телескопическая штанга регулируется под рост пользователя. Наклоняемая головка облегчает работу в труднодоступных местах, например, под садовой мебелью. Съемный ограничитель для защиты растений предотвращает повреждение цветов и кустарников
Преимущества
- Регулируемая рукоятка
- Контролируемая полуавтоматическая подача корда
- Малый вес Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00 для неутомительной работы
- Благодаря двигателю мощностью 450 Вт достигается высокая производительность
- Леска с рабочей окружностью 25 см обеспечивает превосходное качество реза
- Головка устанавливается в рабочее положение под углом 0, 10 или 60 градусов