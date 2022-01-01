Преимущества

Регулируемая рукоятка

Контролируемая полуавтоматическая подача корда

Малый вес Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00 для неутомительной работы

Благодаря двигателю мощностью 450 Вт достигается высокая производительность

Леска с рабочей окружностью 25 см обеспечивает превосходное качество реза

Головка устанавливается в рабочее положение под углом 0, 10 или 60 градусов

Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00 позволяет эффективно ухаживать за газоном на приусадебных участках. Не требует сборки, поэтому можно сразу приступать к работе. Телескопическая штанга регулируется под рост пользователя. Наклоняемая головка облегчает работу в труднодоступных местах, например, под садовой мебелью. Съемный ограничитель для защиты растений предотвращает повреждение цветов и кустарников