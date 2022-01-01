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Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00
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Электрические триммеры
    Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00
    Арт. О00000028115
    Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00
    Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00
    Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00
      Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00
      Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00
      Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00

      Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000028115

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.6
      Мощность, кВт
      		0.45
      Ширина скашивания леской, см
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00 позволяет эффективно ухаживать за газоном на приусадебных участках. Не требует сборки, поэтому можно сразу приступать к работе. Телескопическая штанга регулируется под рост пользователя. Наклоняемая головка облегчает работу в труднодоступных местах, например, под садовой мебелью. Съемный ограничитель для защиты растений предотвращает повреждение цветов и кустарников

        Преимущества

        • Регулируемая рукоятка
        • Контролируемая полуавтоматическая подача корда
        • Малый вес Gardena EasyCut 450/25 09870-20.000.00 для неутомительной работы
        • Благодаря двигателю мощностью 450 Вт достигается высокая производительность
        • Леска с рабочей окружностью 25 см обеспечивает превосходное качество реза
        • Головка устанавливается в рабочее положение под углом 0, 10 или 60 градусов