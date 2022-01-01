Генератор Tristar 12500XL21 DET

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subaru EH 72 (Япония). Профессиональный бензиновый двигатель, специально разработанный для длительной бесперебойной работы даже в тяжелых условиях. Максимальная степень надежности достигнута за счет эффективной системы охлаждения масла. Двигатель легко запускается благодаря системе автоматической декомпрессии. Соответствует самым строгим требованиям по выбросам вредных веществ – EPA CARB Tier II

Силовая установка NSM TR (Италия). Уже более 50 лет компания NSM является одной из ведущих в области энергетического оборудования и решений, как для портативных генераторов бытового назначения, так и промышленных ветряных электростанций, а также установок для военных, авиационных и других отраслей, где особенно важны высокая производительность и надежность. Качеству своей продукции компания уделяет самое пристальное внимание, начиная с момента разработки и заканчивая финальными тестами

Силовая установка серии TR является трехфазной двухполюсной щеточной, с автоматическим регулятором напряжения, благодаря которому колебания вольт не превышают 1,5%. Пусковые перегрузки могут в три раза превышать номинальные значения тока

Один однофазный IP44-10/16A Schuko и один трехфазный разъем 400V-16 A. Защищены термовыключателем. Имеют защиту от влаги. Позволяют подключать как однофазных, так и трехфазных потребителей

Максимальная мощность на трехфазной розетке 400V - 12 кВт, на однофазной розетке 230V - 3,6 кВт

Индикатор низкого давления масла предупреждает о снижении уровня масла и необходимости его добавления в двигатель

Автоматическая система остановки не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Индикатор уровня топлива дает возможность удобно контролировать уровень топлива, не открывая крышку бензобака

Сварная стальная рама с виброизолирующими элементами специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Время работы без дозаправки топлива 5 ч. 30 мин

Бензиновый генератор Caiman Tristar 12500XL21 DET - трехфазный источник электроснабжения профессионального класса, предназначенный для мощных электростанков, насосного оборудования, строительных и аварийных работ. Оснащенный четырехтактным двигателем японского производства Subaru EH 72 мощностью 25 л.с., генератор Caiman Tristar 12500XL21 DET обеспечит бесперебойную длительную эксплуатацию даже в самых тяжелых условиях.