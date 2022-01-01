Преимущества

Мощный двигатель, разработанный специально для работы в тяжелых условиях, отличается повышенной надежностью и большим сроком службы, а также сниженным уровнем шума

Масляный радиатор охлаждения - снижает риск перегрева, позволяя использовать установку длительное время, даже при высокой температуре воздуха

Автоматическая регулировка мощности - позволяет отрегулировать мощность в соответствии с подключенным оборудованием и длиной шланга, что с одной стороны экономит топливо, а с другой способствует плавной работе оборудования

Гидравлическое оборудование позволяет сэкономить до 50% топлива по сравнению с воздушно-компрессорным

Минимальная потеря мощности

Малый вес, компактный размер - позволяют легко и просто перевозить станцию вместе с оборудованием в любом автомобиле, и работать в ограниченном пространстве

Отсутствие ограничений для работы при низких температурах

Высокая надежность гидравлической системы и простота технического обслуживания

Транспортировочные колеса - облегчают перемещение гидростанции

Гидростанция Caiman UH070 специально предназначена для работы в качестве источника питания гидрооборудования Caiman (гидравлических отбойных молотков, буров, забивателей свай и других инструментов).