Гидростанция Caiman UH070
Арт. 1130408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|3.6
- Гидростанция Caiman UH070 специально предназначена для работы в качестве источника питания гидрооборудования Caiman (гидравлических отбойных молотков, буров, забивателей свай и других инструментов).
Преимущества
- Мощный двигатель, разработанный специально для работы в тяжелых условиях, отличается повышенной надежностью и большим сроком службы, а также сниженным уровнем шума
- Масляный радиатор охлаждения - снижает риск перегрева, позволяя использовать установку длительное время, даже при высокой температуре воздуха
- Автоматическая регулировка мощности - позволяет отрегулировать мощность в соответствии с подключенным оборудованием и длиной шланга, что с одной стороны экономит топливо, а с другой способствует плавной работе оборудования
- Гидравлическое оборудование позволяет сэкономить до 50% топлива по сравнению с воздушно-компрессорным
- Минимальная потеря мощности
- Малый вес, компактный размер - позволяют легко и просто перевозить станцию вместе с оборудованием в любом автомобиле, и работать в ограниченном пространстве
- Отсутствие ограничений для работы при низких температурах
- Высокая надежность гидравлической системы и простота технического обслуживания
- Транспортировочные колеса - облегчают перемещение гидростанции