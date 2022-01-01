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Гидростанция Caiman UH070
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Бензиновые генераторы
    Гидростанция Caiman UH070
    Арт. 1130408
    Гидростанция Caiman UH070
    Гидростанция Caiman UH070
    Гидростанция Caiman UH070
    Гидростанция Caiman UH070
      Гидростанция Caiman UH070
      Гидростанция Caiman UH070
      Гидростанция Caiman UH070
      Гидростанция Caiman UH070

      Гидростанция Caiman UH070

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130408

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидростанция Caiman UH070 специально предназначена для работы в качестве источника питания гидрооборудования Caiman (гидравлических отбойных молотков, буров, забивателей свай и других инструментов). 

        Преимущества

        • Мощный двигатель, разработанный специально для работы в тяжелых условиях, отличается повышенной надежностью и большим сроком службы, а также сниженным уровнем шума
        • Масляный радиатор охлаждения - снижает риск перегрева, позволяя использовать установку длительное время, даже при высокой температуре воздуха
        • Автоматическая регулировка мощности - позволяет отрегулировать мощность в соответствии с подключенным оборудованием и длиной шланга, что с одной стороны экономит топливо, а с другой способствует плавной работе оборудования
        • Гидравлическое оборудование позволяет сэкономить до 50% топлива по сравнению с воздушно-компрессорным
        • Минимальная потеря мощности
        • Малый вес, компактный размер - позволяют легко и просто перевозить станцию вместе с оборудованием в любом автомобиле, и работать в ограниченном пространстве
        • Отсутствие ограничений для работы при низких температурах
        • Высокая надежность гидравлической системы и простота технического обслуживания
        • Транспортировочные колеса - облегчают перемещение гидростанции