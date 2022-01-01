Преимущества

Четырехтактный двигатель Subaru EH 41 (Япония). Профессиональный двигатель с чугунной гильзой цилиндра, кованым коленчатым валом с опорой на двух подшипниках - обеспечивают надежность и долгий срок службы

Силовая установка Sincro ET или NSM T (Италия) - в зависимости от серии. Трехфазная двухполюсная щеточная саморегулирующаяся силовая установка. Колебания напряжения – не более 5 (6)%. Допустимые пусковые перегрузки – в 4 раза больше номинала в течение 1 секунды. Компании Sincro и NSM – широко известные во всем мире признанные специалисты по производству синхронных силовых установок, как для бытовых, так и промышленных генераторов. Фабрики оснащены по последнему слову техники, компании постоянно вкладывают значительную часть оборота в исследования и разработки, стремясь к максимальному уровню качества и сроку службы устройств, даже в жестких условиях работы

Один однофазный 220V-10A Schuko и один трехфазный разъем 400V-16 A. Защищены термовыключателем. Имеют защиту от влаги. Позволяют подключать как однофазных, так и трехфазных потребителей

Автоматическая система остановки не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Сварная стальная рама с виброизолирующими элементами. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Большой топливный бак 27 л. Обеспечивает длительную автономную работу

Соответствует мировым нормам экологической безопасности

Время работы без дозаправки топлива 13 ч. 20 мин

Бензиновый генератор Caiman Tristar 8510MTXL27 - трехфазный профессиональный источник электроснабжения всемирно известной французской торговой марки Caiman, способный обеспечить питание насосного оборудования, мощных станков, также может применяться для серьезных и длительных аварийно-строительных работ