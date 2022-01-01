Генератор Explorer 5010XL12
Арт. 1128700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор Caiman Explorer 5010XL12 - высококачественый генератор, использующий передовые технологии. Используется как в промышленности, так и в бытовом применении.
Преимущества
- Четырехтактный двигатель Subaru EX 27 DH OHC (Япония). Имеет низкий уровень шума. Экономично расходует топливо
- Силовая установка Sincro EP или NSM K100 (Италия) - в зависимости от серии. Генераторные блоки от компаний Sincro и NSM очень популярны и известны во всем мире. Они используются на устройствах как бытовых, так и промышленных (судовых, военных, авиационных и в других областях) – там, где особенно ценится высокая надежность устройства и его долговечность. Обладая передовыми технологиями и оборудованием, а также системой контроля качества на всех этапах производства, компании могут гарантировать длительную и бесперебойную эксплуатацию, даже в неблагоприятных условиях работы
- Двухполюсные, бесщеточные синхронные силовые установки данных серий не требуют обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Они способны кратковременно (не более 1 секунды) выдерживать пусковые токи в 3 раза выше номинальных значений
- 2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz
- Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий
- Специальная система фильтрации. Позволяет использовать генератор в пыльных условиях
- Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки
- Большой топливный бак 12 литров. Позволяет до 7 часов 20 минут работать без дозаправки (при нагрузке в 3/4 от постоянной мощности)