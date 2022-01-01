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Генератор Explorer 5010XL12
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Бензиновые генераторы
    Генератор Explorer 5010XL12
    Арт. 1128700
    Генератор Explorer 5010XL12

      Генератор Explorer 5010XL12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128700

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Caiman Explorer 5010XL12 - высококачественый генератор, использующий передовые технологии. Используется как в промышленности, так и в бытовом применении.

        Преимущества

        • Четырехтактный двигатель Subaru EX 27 DH OHC (Япония). Имеет низкий уровень шума. Экономично расходует топливо
        • Силовая установка Sincro EP или NSM K100 (Италия) - в зависимости от серии. Генераторные блоки от компаний Sincro и NSM очень популярны и известны во всем мире. Они используются на устройствах как бытовых, так и промышленных (судовых, военных, авиационных и в других областях) – там, где особенно ценится высокая надежность устройства и его долговечность. Обладая передовыми технологиями и оборудованием, а также системой контроля качества на всех этапах производства, компании могут гарантировать длительную и бесперебойную эксплуатацию, даже в неблагоприятных условиях работы
        • Двухполюсные, бесщеточные синхронные силовые установки данных серий не требуют обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Они способны кратковременно (не более 1 секунды) выдерживать пусковые токи в 3 раза выше номинальных значений
        • 2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz
        • Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий
        • Специальная система фильтрации. Позволяет использовать генератор в пыльных условиях
        • Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки
        • Большой топливный бак 12 литров. Позволяет до 7 часов 20 минут работать без дозаправки (при нагрузке в 3/4 от постоянной мощности)