Генератор Explorer 5010XL12

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subaru EX 27 DH OHC (Япония). Имеет низкий уровень шума. Экономично расходует топливо

Силовая установка Sincro EP или NSM K100 (Италия) - в зависимости от серии. Генераторные блоки от компаний Sincro и NSM очень популярны и известны во всем мире. Они используются на устройствах как бытовых, так и промышленных (судовых, военных, авиационных и в других областях) – там, где особенно ценится высокая надежность устройства и его долговечность. Обладая передовыми технологиями и оборудованием, а также системой контроля качества на всех этапах производства, компании могут гарантировать длительную и бесперебойную эксплуатацию, даже в неблагоприятных условиях работы

Двухполюсные, бесщеточные синхронные силовые установки данных серий не требуют обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Они способны кратковременно (не более 1 секунды) выдерживать пусковые токи в 3 раза выше номинальных значений

2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz

Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Специальная система фильтрации. Позволяет использовать генератор в пыльных условиях

Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Большой топливный бак 12 литров. Позволяет до 7 часов 20 минут работать без дозаправки (при нагрузке в 3/4 от постоянной мощности)

Бензиновый генератор Caiman Explorer 5010XL12 - высококачественый генератор, использующий передовые технологии. Используется как в промышленности, так и в бытовом применении.