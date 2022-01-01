Преимущества

Четырехтактный двигатель Subaru EX 40 DH OHC (Япония). Имеет низкий уровень шума. Экономично расходует топливо

Силовая установка. Двухполюсная, бесщеточная синхронная силовая установка, не требующая обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Способна кратковременно (не более 1 секунды) выдерживать пусковые токи в 3 раза выше номинальных значений

Генераторные блоки от лидирующих производителей Sincro и Mecc Alte обладают высокой надежностью и являются результатом многолетних исследований и опыта в создании электрических устройств. Точное оборудование, современные технологии и стопроцентный контроль качества, в том числе финальные испытания каждого произведенного устройства, способны обеспечить длительный срок службы, даже в сложных условиях эксплуатации

Однофазная розетка IP44 SHUKO 230V-10/16A и евро-розетка 230V-10/32A

Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Специальная система фильтрации. Позволяет использовать генератор в пыльных условиях

Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Время работы без дозаправки топлива 3 часа

Бензиновый генератор Caiman Expert 7510X благодаря повышенному ресурсу двигателя подойдет для частного и для профессионального использования на различных территориях. Будь то строительные площадки или фермерские хозяйства. Отдельно стоит отметить четырехтактный двигатель Subaru EX 40 DH мощностью 12 л.с. серия которых занимает ведущее положение в индустрии разработки двигателей для строительного оборудования. Инновационная система воздушного охлаждения двигателя, установленная в бензиновом генераторе Caiman Expert 7510X стала уникальной в своем классе. Впервые именно на двигателях серии Subаru EX была использована передовая технология цепного привода распределительного вала, находящегося в головке блока, это позволило обеспечить максимально эффективную производительность и мощность при генерировании минимального уровня шума и вредных выбросов. Силовая установка Sincro EK70, сделанная в Италии, отличается однофазностью, бесщеточностью и синхронностью, не требует обслуживания, так как в ней отсутствуют щетки и скользящие контакты. Генераторы серии Sincro отличаются высочайшим качеством и отвечают самым современным требованиям по механической и электрической безопасности и надежности. Стоит отметить и наличие двух влагозащищенных розеток SHUKO, 10A, 220V, 50Hz. Рама, сделанная из металла, с антивибрационным креплением, специально предназначенная для тяжелых режимов работы, была окрашена по уникальной технологии, разработанной для защиты частей генератора Кайман Expert 7510X от коррозии и механических воздействий. Заметим и то, что время автономной работы агрегата без дозаправки топлива составляет 3 часа. А специальная система фильтрации позволяет запускать генератор даже в условиях сильного запыления. Вы можете не беспокоиться за сохранность двигателя. Генератор сконструирован таким образом, что не допустит запуск без масла. При снижении уровня масла в двигателе до критического, автоматическая система остановит работу, чем обеспечит дополнительную защиту от поломок.