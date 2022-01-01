Генератор Explorer 6510XL27, 7.25 кВА
Арт. 1128676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор Explorer 6510XL27 незаменим в качестве переносного источника питания, в качестве резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством строительных площадок, загородных домов. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.
Преимущества
- Четырехтактный двигатель Subaru EX40 (Япония)
- Две однофазные влагозащищенные розетки SHUKO 220V-16A, 50Hz
- Металлическая рама с антивибрационным креплением
- Автоматическая система остановки
- Датчик уровня топлива
- Большой топливный бак
- Экологическая безопасность