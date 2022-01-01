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Генератор Explorer 6510XL27, 7.25 кВА
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Бензиновые генераторы
    Генератор Explorer 6510XL27, 7.25 кВА
    Арт. 1128676
    Генератор Explorer 6510XL27, 7.25 кВА

      Генератор Explorer 6510XL27, 7.25 кВА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128676

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Explorer 6510XL27 незаменим в качестве переносного источника питания, в качестве резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством строительных площадок, загородных домов. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.

        Преимущества

        • Четырехтактный двигатель Subaru EX40 (Япония)
        • Две однофазные влагозащищенные розетки SHUKO 220V-16A, 50Hz
        • Металлическая рама с антивибрационным креплением 
        • Автоматическая система остановки 
        • Датчик уровня топлива 
        • Большой топливный бак
        • Экологическая безопасность