Генератор Explorer 6510XL27, 7.25 кВА

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subaru EX40 (Япония)

Две однофазные влагозащищенные розетки SHUKO 220V-16A, 50Hz

Металлическая рама с антивибрационным креплением

Автоматическая система остановки

Датчик уровня топлива

Большой топливный бак

Экологическая безопасность

Бензиновый генератор Explorer 6510XL27 незаменим в качестве переносного источника питания, в качестве резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством строительных площадок, загородных домов. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.