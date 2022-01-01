Генератор Caiman Explorer 7510XL27 ATS
Арт. 1128766
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|бензин
- Генератор Explorer 7510XL27 ATS незаменим в качестве переносного источника питания, в качестве резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством строительных площадок, загородных домов. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.
Преимущества
- Четырехтактный двигатель Subaru EX40 DH OHC (Япония). Индустриальный двигатель высокой степени надежности для работы даже в самых тяжелых условиях. Чугунная гильза цилиндра, коленчатый вал на двух опорных шарикоподшипниках, износостойкие поршневые кольца, цепной привод газораспределительного механизма с закаленной стальной цепью - все это гарантирует стабильную и надежную работу при высоких нагрузках. Двигатели серии EX запускаются чрезвычайно легко, даже при низких температурах
- Силовая установка Sincro EK70 (Италия). Однофазная, бесщеточная, синхронная. Синхронные силовые установки от всемирно известного итальянского производителя Sincro обеспечивают поддержание напряжения в сети с высокой точностью при минимальных отклонениях в колебании. Поэтому они могут использоваться для питания чувствительных к перепадам напряжения потребителей
- Две однофазные розетки, защищенные термовыключателем: однофазная влагозащищенная розетка 220V, 10A, 50Hz, тип SHUKO, однофазная евророзетка 220V - 32A CE для снятия полной мощности
- Электростартер, аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск, который осуществляется простым поворотом ключа
- Автоматический запуск. Специально разработанный, простой в управлении программируемый электронный блок автозапуска позволяет подключать генераторную установку к электрической сети коттеджа или небольшого производства и обеспечивать непрерывное энергоснабжение полностью в автоматическом режиме
- Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий
- Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки
- Датчик уровня топлива на верхней части топливного бака. Позволяет, не открывая крышку бака, контролировать уровень топлива
- Большой топливный бак 27 литров. Позволяет 13 часов работать без дозаправки
- Экологическая безопасность. Генератор соответствует самым жестким мировым стандартам по уровню выбросов - Tier III и CARB