Генератор Caiman Explorer 7510XL27 ATS

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subaru EX40 DH OHC (Япония). Индустриальный двигатель высокой степени надежности для работы даже в самых тяжелых условиях. Чугунная гильза цилиндра, коленчатый вал на двух опорных шарикоподшипниках, износостойкие поршневые кольца, цепной привод газораспределительного механизма с закаленной стальной цепью - все это гарантирует стабильную и надежную работу при высоких нагрузках. Двигатели серии EX запускаются чрезвычайно легко, даже при низких температурах

Силовая установка Sincro EK70 (Италия). Однофазная, бесщеточная, синхронная. Синхронные силовые установки от всемирно известного итальянского производителя Sincro обеспечивают поддержание напряжения в сети с высокой точностью при минимальных отклонениях в колебании. Поэтому они могут использоваться для питания чувствительных к перепадам напряжения потребителей

Две однофазные розетки, защищенные термовыключателем: однофазная влагозащищенная розетка 220V, 10A, 50Hz, тип SHUKO, однофазная евророзетка 220V - 32A CE для снятия полной мощности

Электростартер, аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск, который осуществляется простым поворотом ключа

Автоматический запуск. Специально разработанный, простой в управлении программируемый электронный блок автозапуска позволяет подключать генераторную установку к электрической сети коттеджа или небольшого производства и обеспечивать непрерывное энергоснабжение полностью в автоматическом режиме

Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Датчик уровня топлива на верхней части топливного бака. Позволяет, не открывая крышку бака, контролировать уровень топлива

Большой топливный бак 27 литров. Позволяет 13 часов работать без дозаправки

Экологическая безопасность. Генератор соответствует самым жестким мировым стандартам по уровню выбросов - Tier III и CARB

Генератор Explorer 7510XL27 ATS незаменим в качестве переносного источника питания, в качестве резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством строительных площадок, загородных домов. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.