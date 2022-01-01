Генератор Caiman Explorer 7510XL27

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subaru EX40 DH OHC (Япония). Индустриальный двигатель высокой степени надежности для работы даже в самых тяжелых условиях. Чугунная гильза цилиндра, коленчатый вал на двух опорных шарикоподшипниках, износостойкие поршневые кольца, цепной привод газораспределительного механизма с закаленной стальной цепью - все это гарантирует стабильную и надежную работу двигателя при высоких нагрузках. Двигатели серии EX запускаются чрезвычайно легко, даже при низких температурах

Силовая установка Sincro EK или MeccAlte S20W (Италия) - в зависимости от серии. Двухполюсная, бесщеточная синхронная силовая установка, не требующая обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Способна кратковременно (не более 1 секунды) выдерживать пусковые токи в 3 раза выше номинальных значений

Генераторные блоки от лидирующих производителей Sincro и Mecc Alte обладают высокой надежностью и являются результатом многолетних исследований и опыта в создании электрических устройств. Точное оборудование, современные технологии и стопроцентный контроль качества, в том числе финальные испытания каждого произведенного устройства, способны обеспечить длительный срок службы, даже в сложных условиях эксплуатации

Две однофазные розетки, защищенные термовыключателем: однофазная влагозащищенная розетка 220V, 10A, 50Hz, тип SHUKO, однофазная евророзетка 220V - 32A CE для снятия полной мощности

Электростартер, аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск, который осуществляется простым поворотом ключа

Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Датчик уровня топлива. Расположен на верхней части топливного бака. Позволяет, не открывая крышку бака, контролировать уровень топлива

Большой топливный бак 27 литров. Позволяет 13 часов работать без дозаправки

Бензиновый генератор Explorer 7510XL27 DE незаменим в качестве переносного источника питания, в качестве резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством строительных площадок, загородных домов. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.