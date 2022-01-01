Генератор Caiman Explorer 7510XL27
Арт. 1128750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор Explorer 7510XL27 DE незаменим в качестве переносного источника питания, в качестве резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством строительных площадок, загородных домов. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.
Преимущества
- Четырехтактный двигатель Subaru EX40 DH OHC (Япония). Индустриальный двигатель высокой степени надежности для работы даже в самых тяжелых условиях. Чугунная гильза цилиндра, коленчатый вал на двух опорных шарикоподшипниках, износостойкие поршневые кольца, цепной привод газораспределительного механизма с закаленной стальной цепью - все это гарантирует стабильную и надежную работу двигателя при высоких нагрузках. Двигатели серии EX запускаются чрезвычайно легко, даже при низких температурах
- Силовая установка Sincro EK или MeccAlte S20W (Италия) - в зависимости от серии. Двухполюсная, бесщеточная синхронная силовая установка, не требующая обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Способна кратковременно (не более 1 секунды) выдерживать пусковые токи в 3 раза выше номинальных значений
- Генераторные блоки от лидирующих производителей Sincro и Mecc Alte обладают высокой надежностью и являются результатом многолетних исследований и опыта в создании электрических устройств. Точное оборудование, современные технологии и стопроцентный контроль качества, в том числе финальные испытания каждого произведенного устройства, способны обеспечить длительный срок службы, даже в сложных условиях эксплуатации
- Две однофазные розетки, защищенные термовыключателем: однофазная влагозащищенная розетка 220V, 10A, 50Hz, тип SHUKO, однофазная евророзетка 220V - 32A CE для снятия полной мощности
- Электростартер, аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск, который осуществляется простым поворотом ключа
- Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий
- Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки
- Датчик уровня топлива. Расположен на верхней части топливного бака. Позволяет, не открывая крышку бака, контролировать уровень топлива
- Большой топливный бак 27 литров. Позволяет 13 часов работать без дозаправки