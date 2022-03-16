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Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL
5.0
2
Найти аналог
Граверы (мини дрели)
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL
    Арт. X13190517102
    5.0
    2
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL
      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL
      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL
      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL

      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13190517102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Вес, кг
      		1
      Частота, Гц
      		50
      Упаковка
      		сумка
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Многофункциональный инструмент Dremel 3000 - 15 F0133000JL имеет мощность двигателя 130 Вт. Регулировать скорость от 10000 до 33000 об/мин можно в зависимости от обрабатываемого материала. Быстрая смена угольных щеток благодаря наружному расположению технического узла. Модель поставляется с 15 высококачественными насадками в мягкой сумке.

        Преимущества:

        • Переменная регулировка скорости
        • Напряжение: 230 В
        • Система быстрой смены насадок
        • Мягкая сумка в комплекте - для удобства хранения и транспортировки
        • 15 насадок - расширяют спектр работ