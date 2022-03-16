Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL
Арт. X13190517102
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Частота, Гц
|50
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Упаковка
|сумка
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Класс товара
|бытовой
- Многофункциональный инструмент Dremel 3000 - 15 F0133000JL имеет мощность двигателя 130 Вт. Регулировать скорость от 10000 до 33000 об/мин можно в зависимости от обрабатываемого материала. Быстрая смена угольных щеток благодаря наружному расположению технического узла. Модель поставляется с 15 высококачественными насадками в мягкой сумке.
Преимущества:
- Переменная регулировка скорости
- Напряжение: 230 В
- Система быстрой смены насадок
- Мягкая сумка в комплекте - для удобства хранения и транспортировки
- 15 насадок - расширяют спектр работ