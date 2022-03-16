Многофункциональный инструмент Dremel 3000-15 F.013.300.0JL

Преимущества:

Переменная регулировка скорости

Напряжение: 230 В

Система быстрой смены насадок

Мягкая сумка в комплекте - для удобства хранения и транспортировки

15 насадок - расширяют спектр работ

Многофункциональный инструмент Dremel 3000 - 15 F0133000JL имеет мощность двигателя 130 Вт. Регулировать скорость от 10000 до 33000 об/мин можно в зависимости от обрабатываемого материала. Быстрая смена угольных щеток благодаря наружному расположению технического узла. Модель поставляется с 15 высококачественными насадками в мягкой сумке.