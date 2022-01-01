Компрессор Denzel DR5500/200

Масляный поршневой компрессор торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического оборудования и инструмента, такого как окрасочные пистолеты, пневматические гайковерты, шуруповерты и шлифовальные машины.

Преимущества