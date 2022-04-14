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Коронка Bosch Progressor 2.608.584.618 (22 мм)
4.4
7
1 230 ₽
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.618 (22 мм)
    Арт. 901627882
    4.4
    7
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.618 (22 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.618 (22 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.618 (22 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.618 (22 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.618 (22 мм)

      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901627882
      4.4
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		22
      Все характеристики
      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка Bosch 2.608.584.618 предназначена для выполнения работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки. 
        Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus. В комплект адаптер не входи

        Преимущества

        • Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта
        • Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой
        • Диаметр 7/8" или 22 мм
        • Рабочая длина 40 мм