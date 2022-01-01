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Молоток отбойный Кратон DHE1300-18
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Отбойные молотки SDS-Max
    Молоток отбойный Кратон DHE1300-18
    Арт. О00000031760
    Молоток отбойный Кратон DHE1300-18

      Молоток отбойный Кратон DHE1300-18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031760

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток отбойный Кратон DHE1300-18 осуществляет широкий спектр работ: штробление выемок и проемов, сбивание облицовочной плитки и керамогранита, демонтаж конструкций из бетона, блока, кирпича и других материалов различной прочности, долбление асфальтобетонных поверхностей. Рассчитан на длительную работу без усталости благодаря небольшому весу и дополнительной рукоятке. Система виброзащиты снижает нагрузку на руки, обеспечивая комфортную работу. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, который предполагает быструю смену оснастки.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоять способствует удобному удержанию инструмента
        • Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота
        • Фиксация пусковой кнопки для работы в непрерывном режиме
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки