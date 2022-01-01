Молоток отбойный Кратон DHE1300-18
Арт. О00000031760
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|5
|
Частота, Гц
|50
- Молоток отбойный Кратон DHE1300-18 осуществляет широкий спектр работ: штробление выемок и проемов, сбивание облицовочной плитки и керамогранита, демонтаж конструкций из бетона, блока, кирпича и других материалов различной прочности, долбление асфальтобетонных поверхностей. Рассчитан на длительную работу без усталости благодаря небольшому весу и дополнительной рукоятке. Система виброзащиты снижает нагрузку на руки, обеспечивая комфортную работу. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, который предполагает быструю смену оснастки.
Преимущества
- Дополнительная рукоять способствует удобному удержанию инструмента
- Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота
- Фиксация пусковой кнопки для работы в непрерывном режиме
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки