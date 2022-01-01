Преимущества

Дополнительная рукоять способствует удобному удержанию инструмента

Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота

Фиксация пусковой кнопки для работы в непрерывном режиме

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Молоток отбойный Кратон DHE1300-18 осуществляет широкий спектр работ: штробление выемок и проемов, сбивание облицовочной плитки и керамогранита, демонтаж конструкций из бетона, блока, кирпича и других материалов различной прочности, долбление асфальтобетонных поверхностей. Рассчитан на длительную работу без усталости благодаря небольшому весу и дополнительной рукоятке. Система виброзащиты снижает нагрузку на руки, обеспечивая комфортную работу. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, который предполагает быструю смену оснастки.