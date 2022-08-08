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Лобзик Bosch GST 25 M
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Bosch GST 25 M
    Арт. 77777Х14116
    5.0
    1
    Лобзик Bosch GST 25 M

      Лобзик Bosch GST 25 M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14116
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		2600
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Bosch GST 25 M 0.601.516.000 заточен под работу с заготовками из металла, чему способствуют более низкие обороты, ход пилки и усиленный редуктор. Модель способна выполнять пропилы в алюминии толщиной до 25 мм, в нелегированной стали - до 15 мм. Скорость движения пилки регулируется в диапазоне от 500 до 2600 оборотов в минуту. Инструмент поставляется в комплекте с пятнадцатью пильными полотнами в удобном транспортировочном кейсе

        Преимущества

        • Мощный 670-ваттный двигатель для оптимальной производительности
        • Оптимизация под резку металла
        • Усиленный металлический редуктор
        • Регулировка скорости движения пилки
        • Небольшой вес для удобства пользования
        • Транспортировочный кейс