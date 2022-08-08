Лобзик Bosch GST 25 M
Арт. 77777Х14116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2600
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Bosch GST 25 M 0.601.516.000 заточен под работу с заготовками из металла, чему способствуют более низкие обороты, ход пилки и усиленный редуктор. Модель способна выполнять пропилы в алюминии толщиной до 25 мм, в нелегированной стали - до 15 мм. Скорость движения пилки регулируется в диапазоне от 500 до 2600 оборотов в минуту. Инструмент поставляется в комплекте с пятнадцатью пильными полотнами в удобном транспортировочном кейсе
Преимущества
- Мощный 670-ваттный двигатель для оптимальной производительности
- Оптимизация под резку металла
- Усиленный металлический редуктор
- Регулировка скорости движения пилки
- Небольшой вес для удобства пользования
- Транспортировочный кейс