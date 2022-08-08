Преимущества

Мощный 670-ваттный двигатель для оптимальной производительности

Оптимизация под резку металла

Усиленный металлический редуктор

Регулировка скорости движения пилки

Небольшой вес для удобства пользования

Транспортировочный кейс

Лобзик Bosch GST 25 M 0.601.516.000 заточен под работу с заготовками из металла, чему способствуют более низкие обороты, ход пилки и усиленный редуктор. Модель способна выполнять пропилы в алюминии толщиной до 25 мм, в нелегированной стали - до 15 мм. Скорость движения пилки регулируется в диапазоне от 500 до 2600 оборотов в минуту. Инструмент поставляется в комплекте с пятнадцатью пильными полотнами в удобном транспортировочном кейсе