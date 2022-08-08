Лобзик Hitachi CJ110MV
Арт. Х1490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
- Лобзик Hitachi CJ110MV предназначен для фигурной резки материалов. Пропил составляет 110 мм в дереве и 10 мм в металле. Подсветка увеличивает комфорт во время работы. Наличие системы Power-lock-System позволяет вручную заменять пилки без ключа.
Минимальный радиус при криволинейном пилении 25 мм
Преимущества
- Компактные размеры
- Система воздушного отвода опилок
- Сверхлегкий ход
- Быстрая смена полотен вручную
- Наличие светодиода для подсветки зоны резания
- Регулирока угла наклона подошвы на 45 градусов в обе стороны для косых распилов