Преимущества

Компактные размеры

Система воздушного отвода опилок

Сверхлегкий ход

Быстрая смена полотен вручную

Наличие светодиода для подсветки зоны резания

Регулирока угла наклона подошвы на 45 градусов в обе стороны для косых распилов

Лобзик Hitachi CJ110MV предназначен для фигурной резки материалов. Пропил составляет 110 мм в дереве и 10 мм в металле. Подсветка увеличивает комфорт во время работы. Наличие системы Power-lock-System позволяет вручную заменять пилки без ключа.Минимальный радиус при криволинейном пилении 25 мм