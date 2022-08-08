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Лобзик Hitachi CJ110MV
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Hitachi CJ110MV
    Арт. Х1490
    5.0
    1
    Лобзик Hitachi CJ110MV
    Лобзик Hitachi CJ110MV
    Лобзик Hitachi CJ110MV
    Лобзик Hitachi CJ110MV
    Лобзик Hitachi CJ110MV
    Лобзик Hitachi CJ110MV
    Лобзик Hitachi CJ110MV
      Лобзик Hitachi CJ110MV
      Лобзик Hitachi CJ110MV
      Лобзик Hitachi CJ110MV
      Лобзик Hitachi CJ110MV
      Лобзик Hitachi CJ110MV
      Лобзик Hitachi CJ110MV
      Лобзик Hitachi CJ110MV

      Лобзик Hitachi CJ110MV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1490
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Hitachi CJ110MV предназначен для фигурной резки  материалов. Пропил составляет 110 мм в дереве и 10 мм в металле. Подсветка увеличивает комфорт во время работы. Наличие системы Power-lock-System позволяет вручную заменять пилки без ключа.
        Минимальный радиус при криволинейном пилении 25 мм

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Система воздушного отвода опилок
        • Сверхлегкий ход
        • Быстрая смена полотен вручную
        • Наличие светодиода для подсветки зоны резания
        • Регулирока угла наклона подошвы на 45 градусов в обе стороны для косых распилов