Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
Арт. Х14160
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Число ходов, ход/мин
|3000
|
Наличие подсветки
|Нет
С этим товаром смотрят
- Электрический лобзик Hitachi CJ90VST предназначен для прямой и фигурной распилки различных материалов: древесины, металла, пластика и других. Высокопрочный корпус защищает инструмент от повреждений. Низкий уровень вибрации благодаря встроенному противовесу увеличивает комфорт во время работы. Опорный ролик предотвращает поломку режущего инструмента и делает пиление точным и аккуратным.
Преимущества
- Плавная регулировка скорости
- Минимальный радиус пропила 25 мм
- Подошва может быть наклонена на 45 градусов в обе стороны для косого спила
- Быстрая замена пилки
- Противовес для снижения вибрации
- Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава