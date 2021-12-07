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Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
4.1
35
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
    Арт. Х14160
    4.1
    35
    Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
    Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
    Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
    Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
      Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
      Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
      Электрический лобзик Hitachi CJ90VST
      Электрический лобзик Hitachi CJ90VST

      Электрический лобзик Hitachi CJ90VST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х14160
      4.1
      35

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Hitachi CJ90VST предназначен для прямой и фигурной распилки различных материалов: древесины, металла, пластика и других. Высокопрочный корпус защищает инструмент от повреждений. Низкий уровень вибрации благодаря встроенному противовесу увеличивает комфорт во время работы. Опорный ролик предотвращает поломку режущего инструмента и делает пиление точным и аккуратным.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости
        • Минимальный радиус пропила 25 мм
        • Подошва может быть наклонена на 45 градусов в обе стороны для косого спила
        • Быстрая замена пилки
        • Противовес для снижения вибрации
        • Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава