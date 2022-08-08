Преимущества

Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента

Двигатель мощностью 710 Вт обеспечивает высокую производительность

Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя

Специальная кнопка исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность

Три ступени маятникового хода снижают затрачиваемые усилия при распиле

Лобзик PRORAB 4302 K - это надёжный инструмент для работы с различными материалами. Модель оснащена мощным двигателем на 710 Вт. Эргономично оформленная рукоятка хорошо лежит в руке и не скользит. Специальный экран не дает стружке разлетаться по рабочему месту. Три ступени маятникового хода позволяют прилагать меньше усилий при пилении. Кейс в комплекте упрощает процесс хранения и транспортировки инструмента