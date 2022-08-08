Лобзик Prorab 4302 K
Арт. Х14134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик PRORAB 4302 K - это надёжный инструмент для работы с различными материалами. Модель оснащена мощным двигателем на 710 Вт. Эргономично оформленная рукоятка хорошо лежит в руке и не скользит. Специальный экран не дает стружке разлетаться по рабочему месту. Три ступени маятникового хода позволяют прилагать меньше усилий при пилении. Кейс в комплекте упрощает процесс хранения и транспортировки инструмента
Преимущества
- Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
- Двигатель мощностью 710 Вт обеспечивает высокую производительность
- Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя
- Специальная кнопка исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность
- Три ступени маятникового хода снижают затрачиваемые усилия при распиле