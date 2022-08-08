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Лобзик Prorab 4302 K
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Prorab 4302 K
    Арт. Х14134
    5.0
    1
    Лобзик Prorab 4302 K
    Лобзик Prorab 4302 K
      Лобзик Prorab 4302 K
      Лобзик Prorab 4302 K

      Лобзик Prorab 4302 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14134
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик PRORAB 4302 K - это надёжный инструмент для работы с различными материалами. Модель оснащена мощным двигателем на 710 Вт. Эргономично оформленная рукоятка хорошо лежит в руке и не скользит. Специальный экран не дает стружке разлетаться по рабочему месту. Три ступени маятникового хода позволяют прилагать меньше усилий при пилении. Кейс в комплекте упрощает процесс хранения и транспортировки инструмента

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
        • Двигатель мощностью 710 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя
        • Специальная кнопка исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность
        • Три ступени маятникового хода снижают затрачиваемые усилия при распиле