Лобзик Prorab 4312 K
Арт. 77777Х1471
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик PRORAB 4312 K представляет собой компактный инструмент для быстрой и качественной резки различных материалов. Допускается пиление древесины толщиной до 80мм и стали толщиной до 10мм. Колесико регулировки количества ходов позволяет быстро настроить инструмент на необходимое значение. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска снижает травмоопасность работы.
Преимущества
- Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
- Двигатель мощностью 710 Вт обеспечивает высокую производительность
- Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя
- Кнопка непреднамеренного запуска исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность
- На рукоятке имеется колесико регулировки числа ходов, что позволяет легко выставлять необходимое значение