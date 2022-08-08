Преимущества

Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента

Двигатель мощностью 710 Вт обеспечивает высокую производительность

Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя

Кнопка непреднамеренного запуска исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность

На рукоятке имеется колесико регулировки числа ходов, что позволяет легко выставлять необходимое значение

Лобзик PRORAB 4312 K представляет собой компактный инструмент для быстрой и качественной резки различных материалов. Допускается пиление древесины толщиной до 80мм и стали толщиной до 10мм. Колесико регулировки количества ходов позволяет быстро настроить инструмент на необходимое значение. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска снижает травмоопасность работы.