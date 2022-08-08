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Лобзик Prorab 4312 K
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Prorab 4312 K
    Арт. 77777Х1471
    5.0
    1
    Лобзик Prorab 4312 K
    Лобзик Prorab 4312 K
    Лобзик Prorab 4312 K
    Лобзик Prorab 4312 K
    Лобзик Prorab 4312 K
    Лобзик Prorab 4312 K
      Лобзик Prorab 4312 K
      Лобзик Prorab 4312 K
      Лобзик Prorab 4312 K
      Лобзик Prorab 4312 K
      Лобзик Prorab 4312 K
      Лобзик Prorab 4312 K

      Лобзик Prorab 4312 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х1471
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик PRORAB 4312 K представляет собой компактный инструмент для быстрой и качественной резки различных материалов. Допускается пиление древесины толщиной до 80мм и стали толщиной до 10мм. Колесико регулировки количества ходов позволяет быстро настроить инструмент на необходимое значение. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска снижает травмоопасность работы.

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
        • Двигатель мощностью 710 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя
        • Кнопка непреднамеренного запуска исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность
        • На рукоятке имеется колесико регулировки числа ходов, что позволяет легко выставлять необходимое значение