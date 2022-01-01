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Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Арт. О00000033118
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт

      Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033118

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бытовой строительный миксер Denzel EM-1-1600 предназначен для равномерного перемешивания бетона, штукатурки, шпаклевки, лакокрасочных смесей, клея для обоев и плитки. Незаменим при выполнении ремонтных работ и строительстве небольших объектов. Мощность 1600 Вт обеспечивает производительность в диапазоне 180-750 об/мин. Насадка диаметром 160 мм и плавная регулировка скорости ее вращения позволяют приготовить качественный строительный раствор

        Преимущества

        • Оператор защищен от удара током благодаря усиленной изоляции
        • Система плавного пуска предотвращает резкое увеличение пускового тока, рывок инструмента в руках и перегрузку электродвигателя
        • Два скоростных режима - позволяют использовать миксер для смешивания легких и тяжелых растворов
        • Регулировочное колесико обеспечивает быструю настройку скорости прямо в процессе работы
        • Миксер оснащен функцией поддержания постоянных оборотов под нагрузкой, это обеспечивает высокую эффективность смешивания и защиту двигателя от перегрузки
        • Высокий крутящий момент 107 Нм обеспечивает быстрое и равномерное смешивание даже вязких растворов
        • Металлический корпус редуктора предохраняет его от перегрева и механических повреждений
        • Конструкция «масляный гейзер» продлевает срок службы миксера, т.к. смазочное масло автоматически перемешивается и подается ко всем деталям инструмента
        • Крепление насадки сделано быстросъемным, поэтому замена производится за несколько секунд
        • Съемная и разборная насадка-мешалка облегчает хранение и транспортировку миксера
        • Эластичные рукоятки значительно снижают вибрации, обеспечивают удобный захват обеими руками и повышают комфорт при работе
        • Длина сетевого кабеля 3 м делает эксплуатацию с жидкими смесями безопасной, а также позволяет обойтись без переходника