Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт

Преимущества

Оператор защищен от удара током благодаря усиленной изоляции

Система плавного пуска предотвращает резкое увеличение пускового тока, рывок инструмента в руках и перегрузку электродвигателя

Два скоростных режима - позволяют использовать миксер для смешивания легких и тяжелых растворов

Регулировочное колесико обеспечивает быструю настройку скорости прямо в процессе работы

Миксер оснащен функцией поддержания постоянных оборотов под нагрузкой, это обеспечивает высокую эффективность смешивания и защиту двигателя от перегрузки

Высокий крутящий момент 107 Нм обеспечивает быстрое и равномерное смешивание даже вязких растворов

Металлический корпус редуктора предохраняет его от перегрева и механических повреждений

Конструкция «масляный гейзер» продлевает срок службы миксера, т.к. смазочное масло автоматически перемешивается и подается ко всем деталям инструмента

Крепление насадки сделано быстросъемным, поэтому замена производится за несколько секунд

Съемная и разборная насадка-мешалка облегчает хранение и транспортировку миксера

Эластичные рукоятки значительно снижают вибрации, обеспечивают удобный захват обеими руками и повышают комфорт при работе

Длина сетевого кабеля 3 м делает эксплуатацию с жидкими смесями безопасной, а также позволяет обойтись без переходника

Бытовой строительный миксер Denzel EM-1-1600 предназначен для равномерного перемешивания бетона, штукатурки, шпаклевки, лакокрасочных смесей, клея для обоев и плитки. Незаменим при выполнении ремонтных работ и строительстве небольших объектов. Мощность 1600 Вт обеспечивает производительность в диапазоне 180-750 об/мин. Насадка диаметром 160 мм и плавная регулировка скорости ее вращения позволяют приготовить качественный строительный раствор