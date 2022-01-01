Дрель-миксер Denzel EM-1-1600, 1600 Вт
Арт. О00000033118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|230
- Бытовой строительный миксер Denzel EM-1-1600 предназначен для равномерного перемешивания бетона, штукатурки, шпаклевки, лакокрасочных смесей, клея для обоев и плитки. Незаменим при выполнении ремонтных работ и строительстве небольших объектов. Мощность 1600 Вт обеспечивает производительность в диапазоне 180-750 об/мин. Насадка диаметром 160 мм и плавная регулировка скорости ее вращения позволяют приготовить качественный строительный раствор
Преимущества
- Оператор защищен от удара током благодаря усиленной изоляции
- Система плавного пуска предотвращает резкое увеличение пускового тока, рывок инструмента в руках и перегрузку электродвигателя
- Два скоростных режима - позволяют использовать миксер для смешивания легких и тяжелых растворов
- Регулировочное колесико обеспечивает быструю настройку скорости прямо в процессе работы
- Миксер оснащен функцией поддержания постоянных оборотов под нагрузкой, это обеспечивает высокую эффективность смешивания и защиту двигателя от перегрузки
- Высокий крутящий момент 107 Нм обеспечивает быстрое и равномерное смешивание даже вязких растворов
- Металлический корпус редуктора предохраняет его от перегрева и механических повреждений
- Конструкция «масляный гейзер» продлевает срок службы миксера, т.к. смазочное масло автоматически перемешивается и подается ко всем деталям инструмента
- Крепление насадки сделано быстросъемным, поэтому замена производится за несколько секунд
- Съемная и разборная насадка-мешалка облегчает хранение и транспортировку миксера
- Эластичные рукоятки значительно снижают вибрации, обеспечивают удобный захват обеими руками и повышают комфорт при работе
- Длина сетевого кабеля 3 м делает эксплуатацию с жидкими смесями безопасной, а также позволяет обойтись без переходника