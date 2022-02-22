Преимущества

Скорость движения: 1 передача - 3,6 км/ч, 2 передача - 9 км/ч

Металлический бак

Дорожный просвет составляет 140 мм

2-х скоростной, механический редуктор

Имеет 4 скорости движения - 2 вперед и 2 назад

При помощи сошника можно регулировать глубину вспашки

Есть возможность использования навесного оборудования

Мотоблок ОКА МБ-1Д1М9 005.45.0100-21 применяется при обработке почвы, уходе за газоном, уборке мусора и снега. Агрегат можно оборудовать различными навесными приспособлениями (не входят в комплект поставки) такими, как: роторная косилка, плуг, снегоуборщик, картофелевыкапыватель, навесной выкапыватель. Представленная модель весит 90 кг и имеет 4 скорости движения - 2 вперед и 2 назад.