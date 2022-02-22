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Мотоблок Ока МБ-1Д1М9
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М9
    Арт. X19092260
    5.0
    2
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М9

      Мотоблок Ока МБ-1Д1М9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092260
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок ОКА МБ-1Д1М9 005.45.0100-21 применяется при обработке почвы, уходе за газоном, уборке мусора и снега. Агрегат можно оборудовать различными навесными приспособлениями (не входят в комплект поставки) такими, как: роторная косилка, плуг, снегоуборщик, картофелевыкапыватель, навесной выкапыватель. Представленная модель весит 90 кг и имеет 4 скорости движения - 2 вперед и 2 назад.

        Преимущества

        • Скорость движения: 1 передача - 3,6 км/ч, 2 передача - 9 км/ч
        • Металлический бак
        • Дорожный просвет составляет 140 мм
        • 2-х скоростной, механический редуктор
        • Имеет 4 скорости движения - 2 вперед и 2 назад
        • При помощи сошника можно регулировать глубину вспашки
        • Есть возможность использования навесного оборудования