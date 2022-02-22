Мотоблок Ока МБ-1Д1М9
Арт. X19092260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок ОКА МБ-1Д1М9 005.45.0100-21 применяется при обработке почвы, уходе за газоном, уборке мусора и снега. Агрегат можно оборудовать различными навесными приспособлениями (не входят в комплект поставки) такими, как: роторная косилка, плуг, снегоуборщик, картофелевыкапыватель, навесной выкапыватель. Представленная модель весит 90 кг и имеет 4 скорости движения - 2 вперед и 2 назад.
Преимущества
- Скорость движения: 1 передача - 3,6 км/ч, 2 передача - 9 км/ч
- Металлический бак
- Дорожный просвет составляет 140 мм
- 2-х скоростной, механический редуктор
- Имеет 4 скорости движения - 2 вперед и 2 назад
- При помощи сошника можно регулировать глубину вспашки
- Есть возможность использования навесного оборудования