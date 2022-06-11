Мотоблок бензиновый двиг. Loncin 9 л.с. Ока МБ-1Д2М18 005.45.01100-106

Преимущества

Надежный двигатель

Прост в обслуживании

Высокая производительность

Регулируемая ширина колеи

Мотоблок «Ока» МБ-1Д2М18 предназначен для выполнения широкого комплекса сельскохозяйственных, транспортных, коммунальных работ на приусадебных участках, фермерских хозяйствах, круглогодичной механизированной уборки тротуаров, дорожек, газонов. Возможность использования широкого диапазона прицепного и навесного оборудования: плуг, окучник, культиваторные фрезы, картофелевыкапыватель, картофелесажалка, роторная косилка, грунтозацепы, грузовая тележка, снегоуборщик, щётка, лопата — отвал. Отличия модификаций МБ-1Д1М и МБ-1Д2М в радиусе разворота - 1.1 м и 0.33 м соответственно.