Мотоблок бензиновый двиг. Loncin 9 л.с. Ока МБ-1Д2М18 005.45.01100-106
Арт. О00000041553
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок «Ока» МБ-1Д2М18 предназначен для выполнения широкого комплекса сельскохозяйственных, транспортных, коммунальных работ на приусадебных участках, фермерских хозяйствах, круглогодичной механизированной уборки тротуаров, дорожек, газонов. Возможность использования широкого диапазона прицепного и навесного оборудования: плуг, окучник, культиваторные фрезы, картофелевыкапыватель, картофелесажалка, роторная косилка, грунтозацепы, грузовая тележка, снегоуборщик, щётка, лопата — отвал. Отличия модификаций МБ-1Д1М и МБ-1Д2М в радиусе разворота - 1.1 м и 0.33 м соответственно.
Преимущества
- Надежный двигатель
- Прост в обслуживании
- Высокая производительность
- Регулируемая ширина колеи