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Мотоблок бензиновый двиг. Loncin 9 л.с. Ока МБ-1Д2М18 005.45.01100-106
5.0
1
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Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый двиг. Loncin 9 л.с. Ока МБ-1Д2М18 005.45.01100-106
    Арт. О00000041553
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый двиг. Loncin 9 л.с. Ока МБ-1Д2М18 005.45.01100-106
    Мотоблок бензиновый двиг. Loncin 9 л.с. Ока МБ-1Д2М18 005.45.01100-106
      Мотоблок бензиновый двиг. Loncin 9 л.с. Ока МБ-1Д2М18 005.45.01100-106
      Мотоблок бензиновый двиг. Loncin 9 л.с. Ока МБ-1Д2М18 005.45.01100-106

      Мотоблок бензиновый двиг. Loncin 9 л.с. Ока МБ-1Д2М18 005.45.01100-106

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041553
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок «Ока» МБ-1Д2М18 предназначен для выполнения широкого комплекса сельскохозяйственных, транспортных, коммунальных работ на приусадебных участках, фермерских хозяйствах, круглогодичной механизированной уборки тротуаров, дорожек, газонов. Возможность использования широкого диапазона прицепного и навесного оборудования: плуг, окучник, культиваторные фрезы, картофелевыкапыватель, картофелесажалка, роторная косилка, грунтозацепы, грузовая тележка, снегоуборщик, щётка, лопата — отвал. Отличия модификаций МБ-1Д1М и МБ-1Д2М в радиусе разворота - 1.1 м и 0.33 м соответственно.

        Преимущества

        • Надежный двигатель
        • Прост в обслуживании
        • Высокая производительность
        • Регулируемая ширина колеи