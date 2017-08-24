Калужский бензиновый мотоблок ОКА МБ-1Д1М1 — это серьезная техника для настоящих профессионалов, призванная увеличить эффективность выполнения работ на поле или огороде в условиях предприятия или крупного приусадебного хозяйства. Вместе с ним выполнение множества сельскохозяйственных работ будет требовать меньше времени и сил, давая гораздо более высокие результаты.

Преимущества