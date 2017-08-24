Мотоблок ОКА МБ-1Д1М1
Арт. X19092193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
- Калужский бензиновый мотоблок ОКА МБ-1Д1М1 — это серьезная техника для настоящих профессионалов, призванная увеличить эффективность выполнения работ на поле или огороде в условиях предприятия или крупного приусадебного хозяйства. Вместе с ним выполнение множества сельскохозяйственных работ будет требовать меньше времени и сил, давая гораздо более высокие результаты.
Преимущества
- Профессиональный мотоблок.
- Огромная мощность (8 л.с.).
- Большая регулируемая ширина обработки (до 90 см.).
- Четырехтактный двигатель.
- Чугунная гильза цилиндра.
- Верхнее расположение клапанов.
- Коробка передач (4 вперед/2 назад).
- Пневматические колеса.
- Достаточный для обработки целины вес.
- Вал отбора мощности(для использования насадок).
- Регулируемый руль.
- Возможность использования тележки.
- Грузоподъемность (до 500кг).
- Компактные размеры (для облегчения транспортировки).
- Широкий спектр навесного оборудования.
- Возможно использовать для : кошения травы, перевозки грузов, дробления кормов, перекачивания воды, для уборки территории (щетка — очиститель, лопата — отвал, роторный снегоуборщик).