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Мотоблок ОКА МБ-1Д1М1
5.0
1
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Мотоблоки
    Мотоблок ОКА МБ-1Д1М1
    Арт. X19092193
    5.0
    1
    Мотоблок ОКА МБ-1Д1М1

      Мотоблок ОКА МБ-1Д1М1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092193
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Калужский бензиновый мотоблок ОКА МБ-1Д1М1 — это серьезная техника для настоящих профессионалов, призванная увеличить эффективность выполнения работ на поле или огороде в условиях предприятия или крупного приусадебного хозяйства. Вместе с ним выполнение множества сельскохозяйственных работ будет требовать меньше времени и сил, давая гораздо более высокие результаты. 

        Преимущества

        • Профессиональный мотоблок.
        • Огромная мощность (8 л.с.).
        • Большая регулируемая ширина обработки (до 90 см.).
        • Четырехтактный двигатель.
        • Чугунная гильза цилиндра.
        • Верхнее расположение клапанов.
        • Коробка передач (4 вперед/2 назад).
        • Пневматические колеса.
        • Достаточный для обработки целины вес.
        • Вал отбора мощности(для использования насадок).
        • Регулируемый руль.
        • Возможность использования тележки.
        • Грузоподъемность (до 500кг).
        • Компактные размеры (для облегчения транспортировки).
        • Широкий спектр навесного оборудования.
        • Возможно использовать для : кошения травы, перевозки грузов, дробления кормов, перекачивания воды, для уборки территории (щетка — очиститель, лопата — отвал, роторный снегоуборщик).