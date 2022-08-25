Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотоблок с ВОМ 330
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок с ВОМ 330
    Арт. 1128525
    5.0
    1
    Мотоблок с ВОМ 330

      Мотоблок с ВОМ 330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128525
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Вес, кг
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок с ВОМ 330 - выносливая и высокопроизводительная профессиональная машина с мощным японским двигателем. По функциональности и возможности оснащения разнообразным навесным оборудованием этот мотоблок с валом отбора мощности можно сравнить с мини-трактором. Идеален для обработки участков свыше 80 соток.

        Преимущества

        • Руль управления регулируется по высоте и в боковых направлениях по различным позициям. Может быть переориентирован на 180° у мотоблоков. У моторных косилок он регулируется по высоте