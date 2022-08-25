Преимущества

Руль управления регулируется по высоте и в боковых направлениях по различным позициям. Может быть переориентирован на 180° у мотоблоков. У моторных косилок он регулируется по высоте

Мотоблок с ВОМ 330 - выносливая и высокопроизводительная профессиональная машина с мощным японским двигателем. По функциональности и возможности оснащения разнообразным навесным оборудованием этот мотоблок с валом отбора мощности можно сравнить с мини-трактором. Идеален для обработки участков свыше 80 соток.