Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотоблок Угра НМБ-1Н10
3.6
9
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Угра НМБ-1Н10
    Арт. X1909231
    3.6
    9
    Мотоблок Угра НМБ-1Н10
    Мотоблок Угра НМБ-1Н10
      Мотоблок Угра НМБ-1Н10
      Мотоблок Угра НМБ-1Н10

      Мотоблок Угра НМБ-1Н10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909231
      3.6
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Угра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок бензин НМБ 1Н10 — это многофункциональный мобильный агрегат, предназначенный для широкого перечня сельскохозяйственных работ. С его помощью можно возделывать почву, выкапывать корнеплоды, косить траву. Агрегат способен по ширине захватить до 100 см почвы. Данный мотоблок можно использовать в качестве снегоуборщика или транспортного средства. Он допускает несколько вариантов агрегатирования и имеет дополнительный вал отбора мощности. Мотоблок НМБ 1Н10 работает на двигателе Robin Subaru мощностью 7 л. с. Для заправки используется топливо АИ-92.

        Преимущества

        • Производительный и маневренный агрегат
        • Имеет шестеренчатый редуктор, понижающий, с дополнительным валом отбора мощности
        • Рулевая колонка устанавливается в двух положениях
        • Имеет три передние скорости и одну заднюю для повышения производительности каждой операции
        • Комплектуется защитными дисками
        • Для удобства оператора руль регулируется по высоте
        • Выполнен из качественных комплектующих, за счет чего имеет большой рабочий ресурс