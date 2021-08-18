Мотоблок Угра НМБ-1Н10

Преимущества

Производительный и маневренный агрегат

Имеет шестеренчатый редуктор, понижающий, с дополнительным валом отбора мощности

Рулевая колонка устанавливается в двух положениях

Имеет три передние скорости и одну заднюю для повышения производительности каждой операции

Комплектуется защитными дисками

Для удобства оператора руль регулируется по высоте

Выполнен из качественных комплектующих, за счет чего имеет большой рабочий ресурс

Мотоблок бензин НМБ 1Н10 — это многофункциональный мобильный агрегат, предназначенный для широкого перечня сельскохозяйственных работ. С его помощью можно возделывать почву, выкапывать корнеплоды, косить траву. Агрегат способен по ширине захватить до 100 см почвы. Данный мотоблок можно использовать в качестве снегоуборщика или транспортного средства. Он допускает несколько вариантов агрегатирования и имеет дополнительный вал отбора мощности. Мотоблок НМБ 1Н10 работает на двигателе Robin Subaru мощностью 7 л. с. Для заправки используется топливо АИ-92.