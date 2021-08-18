Мотоблок Угра НМБ-1Н10
Арт. X1909231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок бензин НМБ 1Н10 — это многофункциональный мобильный агрегат, предназначенный для широкого перечня сельскохозяйственных работ. С его помощью можно возделывать почву, выкапывать корнеплоды, косить траву. Агрегат способен по ширине захватить до 100 см почвы. Данный мотоблок можно использовать в качестве снегоуборщика или транспортного средства. Он допускает несколько вариантов агрегатирования и имеет дополнительный вал отбора мощности. Мотоблок НМБ 1Н10 работает на двигателе Robin Subaru мощностью 7 л. с. Для заправки используется топливо АИ-92.
Преимущества
- Производительный и маневренный агрегат
- Имеет шестеренчатый редуктор, понижающий, с дополнительным валом отбора мощности
- Рулевая колонка устанавливается в двух положениях
- Имеет три передние скорости и одну заднюю для повышения производительности каждой операции
- Комплектуется защитными дисками
- Для удобства оператора руль регулируется по высоте
- Выполнен из качественных комплектующих, за счет чего имеет большой рабочий ресурс