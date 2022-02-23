Мотоблок Угра НМБ-1Н5
Арт. X19092211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|легкий
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Тип двигателя
|бензиновый
- УГРА НМБ-1Н5 – это мотоблок, который будет полезен при выполнении различных сельскохозяйственных работ: культивации почвы, прополке, посадке, сборе урожая, окучивании и т.д. Кроме того, он может использоваться при транспортировке грузов.
Мотоблок оснащен бензиновым 4-тактным двигателем I/С 6,5 НР производства Briggs&Stratton, мощность которого составляет 4,8 кВт. Маневренность в различных рабочих условиях обеспечивается наличием трех передач вперед, а также дополнительной – для заднего хода. Максимальная скорость на третьей передаче с установленными пневматическими колесами составит 8,52 км/ч. Коробка передач механическая, редуктор шестеренчатый. Габаритные размеры мотоблока без колес и рабочей оснастки – 820 x 600 x 710 мм.
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Преимущества
- Элементы управления мотоблоком УГРА размещены на рукоятках, что обеспечивает комфортную эксплуатацию
- Передача заднего хода (максимальная скорость – 2,28 км/ч) обеспечивает высокую мобильность, в том числе на узких участках