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Мотоблок Угра НМБ-1Н5
4.0
3
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Угра НМБ-1Н5
    Арт. X19092211
    4.0
    3
    Мотоблок Угра НМБ-1Н5
    Мотоблок Угра НМБ-1Н5
      Мотоблок Угра НМБ-1Н5
      Мотоблок Угра НМБ-1Н5

      Мотоблок Угра НМБ-1Н5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X19092211
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Угра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		легкий
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • УГРА НМБ-1Н5 – это мотоблок, который будет полезен при выполнении различных сельскохозяйственных работ: культивации почвы, прополке, посадке, сборе урожая, окучивании и т.д. Кроме того, он может использоваться при транспортировке грузов.
        Мотоблок оснащен бензиновым 4-тактным двигателем I/С 6,5 НР производства Briggs&Stratton, мощность которого составляет 4,8 кВт. Маневренность в различных рабочих условиях обеспечивается наличием трех передач вперед, а также дополнительной – для заднего хода. Максимальная скорость на третьей передаче с установленными пневматическими колесами составит 8,52 км/ч. Коробка передач механическая, редуктор шестеренчатый. Габаритные размеры мотоблока без колес и рабочей оснастки – 820 x 600 x 710 мм.
        В интернет-магазине инструмента и техники www.bigam.ru вы можете УГРА НМБ-1Н5 купить с возможностью доставки в любой населенный пункт России. Привозим транспортными компаниями и курьером. При заказе в «Бигам» на мотоблок УГРА НМБ-1Н5 цена до 15% ниже, чем в розничных магазинах.

        Преимущества

        • Элементы управления мотоблоком УГРА размещены на рукоятках, что обеспечивает комфортную эксплуатацию
        • Передача заднего хода (максимальная скорость – 2,28 км/ч) обеспечивает высокую мобильность, в том числе на узких участках