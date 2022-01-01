Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4213S, 1/2"DR MAXI-DRIVE, 13 предметов

Описание:

Особенности:

Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка.

Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению.

Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями.

Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

Комплектация:

1/2"DR: Головки торцевые, 13 шт.: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8". Держатель "рельс".

Набор торцевых 12-гранных головок Jonnesway S05H4213S 49079 применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.