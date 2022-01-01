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Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4213S, 1/2"DR MAXI-DRIVE, 13 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4213S, 1/2"DR MAXI-DRIVE, 13 предметов
    Арт. jonnesway_6096
    Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4213S, 1/2"DR MAXI-DRIVE, 13 предметов
    Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4213S, 1/2"DR MAXI-DRIVE, 13 предметов
      Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4213S, 1/2"DR MAXI-DRIVE, 13 предметов
      Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4213S, 1/2"DR MAXI-DRIVE, 13 предметов

      Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4213S, 1/2"DR MAXI-DRIVE, 13 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6096

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1
      Количество предметов, шт
      		13
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых 12-гранных головок Jonnesway S05H4213S 49079 применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.

        Особенности:

        • Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. 
        • Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. 
        • Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. 
        • Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые, 13 шт.: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8".
        2. Держатель "рельс".