Набор шарошек Практика "Сделай Сам" 648-434 стальных по дереву, 10 шт

Преимущества

Крупная насечка для высокой производительности работы

Износостойкость

Набор шарошек ПРАКТИКА 648-434 серия "Сделай Сам", 10 шт. по дереву, изготовлены из легированной инструментальной стали. Предназначены для обработки дерева, фанеры, ДСП, пластика, с помощью прямой шлифмашины или дрели. Основное применение: обработка плоских и криволинейных поверхностей, расширение отверстий, снятие фасок, заусенцев.