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Шарошка алмазная коническая ПРАКТИКА 646-980, 10х16 мм
385 ₽
Насадки для граверов
    Шарошка алмазная коническая ПРАКТИКА 646-980, 10х16 мм
    Арт. О00000024627
    Шарошка алмазная коническая ПРАКТИКА 646-980, 10х16 мм

      Шарошка алмазная коническая ПРАКТИКА 646-980, 10х16 мм

      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024627

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		камень, сталь, стекло
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Шарошка алмазная коническая Практика - входит в серию "Эксперт" и предназначена для точной и качественной обработки изделий из керамогранита, искусственного и натурального камня, керамики, абразивных пластиков, инструментальных, тугоплавких и высокопрочных сталей. Подходит для прямых шлифовальных машин с цанговым зажимом и дрели с кулачковым патроном. Применяется для снятия заусенцев, фасок, шлифования, заточки, обработки кромок.