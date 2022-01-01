Шарошка алмазная коническая ПРАКТИКА 646-980, 10х16 мм
Арт. О00000024627
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|камень, сталь, стекло
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Диаметр хвостовика, мм
|6
Описание:Шарошка алмазная коническая Практика - входит в серию "Эксперт" и предназначена для точной и качественной обработки изделий из керамогранита, искусственного и натурального камня, керамики, абразивных пластиков, инструментальных, тугоплавких и высокопрочных сталей. Подходит для прямых шлифовальных машин с цанговым зажимом и дрели с кулачковым патроном. Применяется для снятия заусенцев, фасок, шлифования, заточки, обработки кромок.