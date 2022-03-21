Нож монтера 78996, 140 мм
Арт. Х1305434
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Защитная упаковка
|Нет
|
Набор
|Нет
С этим товаром смотрят
- Нож монтера 140 мм Россия Металлист 78996 предназначен для зачистки и обрезки проводов. Имеет небольшие габариты и удобен в использовании. Данный нож оснащен острым лезвием из углеродистой стали и пластиковой рукояткой, что гарантирует надежный захват.
Преимущества
- Лезвие из углеродистой стали остро заточено
- Прочность инструмента
- Небольшие габариты