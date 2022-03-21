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Нож монтера 78996, 140 мм
4.0
2
165 ₽
Ножи монтерские
    Нож монтера 78996, 140 мм
    Арт. Х1305434
    4.0
    2
    Нож монтера 78996, 140 мм
    Нож монтера 78996, 140 мм
      Нож монтера 78996, 140 мм
      Нож монтера 78996, 140 мм

      Нож монтера 78996, 140 мм

      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305434
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Металлист
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож монтера 140 мм Россия Металлист 78996 предназначен для зачистки и обрезки проводов. Имеет небольшие габариты и удобен в использовании. Данный нож оснащен острым лезвием из углеродистой стали и пластиковой рукояткой, что гарантирует надежный захват.

        Преимущества

        • Лезвие из углеродистой стали остро заточено
        • Прочность инструмента
        • Небольшие габариты