Нож монтера 78996, 140 мм

Преимущества

Лезвие из углеродистой стали остро заточено

Прочность инструмента

Небольшие габариты

Нож монтера 140 мм Россия Металлист 78996 предназначен для зачистки и обрезки проводов. Имеет небольшие габариты и удобен в использовании. Данный нож оснащен острым лезвием из углеродистой стали и пластиковой рукояткой, что гарантирует надежный захват.