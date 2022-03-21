Нож с фиксированным лезвием Stanley 010129 со сменными ножовочными полотнами, 140 мм
Арт. Х130581
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож Stanley 0-10-129 обладает компактной металлической конструкцией. Рукоятка инструмента оснащена отверстием для хранения лезвий. В комплект входят два полотна: по дереву и металлу, а также три сменных лезвия - для разрезания картона, обоев, пленки и напольных покрытий. Конструкция носовой части корпуса ножа исключает его деформацию, даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие.
Преимущества
- Нож оснащен фиксированным стальным лезвием
- Литой корпус из цинкового сплава с рельефной поверхностью для комфортного и надежного хвата
- Отсек для хранения лезвий находится в рукоятке
- Поставляется с 3-мя лезвиями, а также ножовочными полотнами по дереву и металлу
- Компактная конструкция
- Длительный срок службы