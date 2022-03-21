Нож с фиксированным лезвием Stanley 010129 со сменными ножовочными полотнами, 140 мм

Преимущества

Нож оснащен фиксированным стальным лезвием

Литой корпус из цинкового сплава с рельефной поверхностью для комфортного и надежного хвата

Отсек для хранения лезвий находится в рукоятке

Поставляется с 3-мя лезвиями, а также ножовочными полотнами по дереву и металлу

Компактная конструкция

Длительный срок службы

Нож Stanley 0-10-129 обладает компактной металлической конструкцией. Рукоятка инструмента оснащена отверстием для хранения лезвий. В комплект входят два полотна: по дереву и металлу, а также три сменных лезвия - для разрезания картона, обоев, пленки и напольных покрытий. Конструкция носовой части корпуса ножа исключает его деформацию, даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие.