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Нож с фиксированным лезвием Stanley 010129 со сменными ножовочными полотнами, 140 мм
5.0
2
680 ₽
Строительные ножи
    Нож с фиксированным лезвием Stanley 010129 со сменными ножовочными полотнами, 140 мм
    Арт. Х130581
    5.0
    2
    Нож с фиксированным лезвием Stanley 010129 со сменными ножовочными полотнами, 140 мм

      Нож с фиксированным лезвием Stanley 010129 со сменными ножовочными полотнами, 140 мм

      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130581
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож Stanley 0-10-129 обладает компактной металлической конструкцией. Рукоятка инструмента оснащена отверстием для хранения лезвий. В комплект входят два полотна: по дереву и металлу, а также три сменных лезвия - для разрезания картона, обоев, пленки и напольных покрытий. Конструкция носовой части корпуса ножа исключает его деформацию, даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие.

        Преимущества

        • Нож оснащен фиксированным стальным лезвием
        • Литой корпус из цинкового сплава с рельефной поверхностью для комфортного и надежного хвата
        • Отсек для хранения лезвий находится в рукоятке
        • Поставляется с 3-мя лезвиями, а также ножовочными полотнами по дереву и металлу
        • Компактная конструкция
        • Длительный срок службы