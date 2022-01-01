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Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A
30 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A
    Арт. О00000017988
    Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A
    Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A
    Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A
      Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A
      Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A
      Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A

      Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A

      30 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000017988

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.1
      Мощность, л.с.
      		2
      Ширина скашивания леской, см
      		41
      Все характеристики
      30 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензокоса Oleo-Mac BCH 40 T EASY START 6145-9001E1A используется для скашивания высокой травы и жесткого сорняка. Модель укомплектована ножом и катушкой с леской, что позволяет выполнять задачи разной сложности. Наплечный ремень равномерно распределяет нагрузку на пользователя, что позволяет сократить усталость при продолжительной работе. Полупрозрачный топливный бак дает возможность держать под визуальным контролем уровень горючего.

        Преимущества 

        • Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источника энергии
        • Система запуска EasyStart - плавный пуск двигателя, без отдачи
        • Праймер - для облегчения запуска
        • Кошение как молодой травы, так и густой поросли - универсальность
        • Поролоновый воздушный фильтр - многоразовый и обслуживаемый
        • Глушитель из нержавеющей стали с защитной пластиковой решеткой - не подвержен коррозии
        • Металлическая защита топливного бака - защита от механических повреждений
        • Режущая головка “Tap&Go EVO” выпускает леску при контакте кнопки с поверхностью земли - непрерывная работа
        • Редуктор в алюминиевом корпусе - легкий, прочный, не подвержен ржавчине
        • Алюминиевая штанга - не подвержена коррозии, имеет высокий уровень прочности