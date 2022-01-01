Бензиновый триммер Oleo-Mac BCH 40 T 6145-9001E1A

Преимущества

Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источника энергии

Система запуска EasyStart - плавный пуск двигателя, без отдачи

Праймер - для облегчения запуска

Кошение как молодой травы, так и густой поросли - универсальность

Поролоновый воздушный фильтр - многоразовый и обслуживаемый

Глушитель из нержавеющей стали с защитной пластиковой решеткой - не подвержен коррозии

Металлическая защита топливного бака - защита от механических повреждений

Режущая головка “Tap&Go EVO” выпускает леску при контакте кнопки с поверхностью земли - непрерывная работа

Редуктор в алюминиевом корпусе - легкий, прочный, не подвержен ржавчине

Алюминиевая штанга - не подвержена коррозии, имеет высокий уровень прочности

Бензокоса Oleo-Mac BCH 40 T EASY START 6145-9001E1A используется для скашивания высокой травы и жесткого сорняка. Модель укомплектована ножом и катушкой с леской, что позволяет выполнять задачи разной сложности. Наплечный ремень равномерно распределяет нагрузку на пользователя, что позволяет сократить усталость при продолжительной работе. Полупрозрачный топливный бак дает возможность держать под визуальным контролем уровень горючего.