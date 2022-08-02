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Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
    Арт. О00000029516
    4.0
    1
    Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
    Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
    Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
    Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
    Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
      Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
      Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
      Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
      Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
      Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С

      Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029516
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		10.8
      Мощность, л.с.
      		1.7
      Ширина скашивания леской, см
      		44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер P.I.T. P 38-С предназначен для кошения травы, сухостоя, борщевика и кустарников. Оснащен мощным 4-х тактным двигателем, у которого на 20 % ниже расход топлива и на 80% масла. В качестве режущей оснастки можно использовать 40-зубый твердосплавный диск с напайками или триммерную леску.

        Преимущества

        • 4-х тактный двигатель - не нужно готовить топливную смесь, работает намного тише чем  2-тактный двигатель
        • Работа на чистом бензине приводит к тому, что от триммера намного меньше дыма и запах выхлопа
        • Металлический диск позволяет скашивать кустарник
        • Ранцевый ремень в комплекте - для снижения нагрузки на спину
        • Велосипедная рукоятка
        • P.I.T. P 38-С работает в любом положении и его можно даже перевернуть