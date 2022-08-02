Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
Арт. О00000029516
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|10.8
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Мощность, л.с.
|1.7
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Ширина скашивания леской, см
|44
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- Бензотриммер P.I.T. P 38-С предназначен для кошения травы, сухостоя, борщевика и кустарников. Оснащен мощным 4-х тактным двигателем, у которого на 20 % ниже расход топлива и на 80% масла. В качестве режущей оснастки можно использовать 40-зубый твердосплавный диск с напайками или триммерную леску.
Преимущества
- 4-х тактный двигатель - не нужно готовить топливную смесь, работает намного тише чем 2-тактный двигатель
- Работа на чистом бензине приводит к тому, что от триммера намного меньше дыма и запах выхлопа
- Металлический диск позволяет скашивать кустарник
- Ранцевый ремень в комплекте - для снижения нагрузки на спину
- Велосипедная рукоятка
- P.I.T. P 38-С работает в любом положении и его можно даже перевернуть