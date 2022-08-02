Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С

Преимущества

4-х тактный двигатель - не нужно готовить топливную смесь, работает намного тише чем 2-тактный двигатель

Работа на чистом бензине приводит к тому, что от триммера намного меньше дыма и запах выхлопа

Металлический диск позволяет скашивать кустарник

Ранцевый ремень в комплекте - для снижения нагрузки на спину

Велосипедная рукоятка

P.I.T. P 38-С работает в любом положении и его можно даже перевернуть

Бензотриммер P.I.T. P 38-С предназначен для кошения травы, сухостоя, борщевика и кустарников. Оснащен мощным 4-х тактным двигателем, у которого на 20 % ниже расход топлива и на 80% масла. В качестве режущей оснастки можно использовать 40-зубый твердосплавный диск с напайками или триммерную леску.