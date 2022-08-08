Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин

Преимущества

Позволяет распылять вязкие лакокрасочные покрытия до 60 DIN/сек

Конструкция сопла и надежный механизм обеспечивают равномерное распыление материала

Компактная конструкция и эргономичная рукоятка с противоскользящими резиновыми накладками Extra Grip

Легкий и компактный корпус электрического краскопульта PATRIOT SG 110 170303500 изготовлен из ударопрочного пластика

Электрический краскопульт PATRIOT SG 110 170303500 используется для равномерного нанесения различных жидкостей на небольшие поверхности. Благодаря входящему в комплект гибкому удлинителю он может работать в труднодоступных местах. Инструмент оснащен вместительным баком, который позволяет выполнять большой объем работ. Предусмотрена регулировка интенсивности распыления.