Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин

Краскопульт электрический Patriot SG 110
Арт. О00000016794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1.4
- Электрический краскопульт PATRIOT SG 110 170303500 используется для равномерного нанесения различных жидкостей на небольшие поверхности. Благодаря входящему в комплект гибкому удлинителю он может работать в труднодоступных местах. Инструмент оснащен вместительным баком, который позволяет выполнять большой объем работ. Предусмотрена регулировка интенсивности распыления.
Преимущества
- Позволяет распылять вязкие лакокрасочные покрытия до 60 DIN/сек
- Конструкция сопла и надежный механизм обеспечивают равномерное распыление материала
- Компактная конструкция и эргономичная рукоятка с противоскользящими резиновыми накладками Extra Grip
- Легкий и компактный корпус электрического краскопульта PATRIOT SG 110 170303500 изготовлен из ударопрочного пластика