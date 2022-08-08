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Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин
5.0
1
2 690 ₽
Электрические краскопульты
    Краскопульт электрический Patriot SG 110
    Арт. О00000016794
    5.0
    1
    Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин
    Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин
    Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин
    Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин
      Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин
      Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин
      Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин
      Краскопульт электрический Patriot SG 110, вес 1,4 кг, расход краски 300 мл/мин

      Краскопульт электрический Patriot SG 110

      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 13 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016794
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.4
      Все характеристики
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 13 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический краскопульт PATRIOT SG 110 170303500 используется для равномерного нанесения различных жидкостей на небольшие поверхности. Благодаря входящему в комплект гибкому удлинителю он может работать в труднодоступных местах. Инструмент оснащен вместительным баком, который позволяет выполнять большой объем работ. Предусмотрена регулировка интенсивности распыления.

        Преимущества

        • Позволяет распылять вязкие лакокрасочные покрытия до 60 DIN/сек
        • Конструкция сопла и надежный механизм обеспечивают равномерное распыление материала
        • Компактная конструкция и эргономичная рукоятка с противоскользящими резиновыми накладками Extra Grip
        • Легкий и компактный корпус электрического краскопульта PATRIOT SG 110 170303500 изготовлен из ударопрочного пластика