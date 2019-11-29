Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж

Перфоратор PATRIOT RH 242 The One 140301326 применяется для работы с кирпичом, бетоном и плиткой. Функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Патрон SDS+ позволяет легко и быстро заменить оснастку. Кнопка фиксации пуска обеспечивает дополнительное удобство при выполнении продолжительных рабочих операций. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip способствует надежному удержанию инструмента.

Преимущества