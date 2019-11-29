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Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Арт. О00000008950
- Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Арт. О00000008950
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
|
Вес, кг
|3.9
|
Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор PATRIOT RH 242 The One 140301326 применяется для работы с кирпичом, бетоном и плиткой. Функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Патрон SDS+ позволяет легко и быстро заменить оснастку. Кнопка фиксации пуска обеспечивает дополнительное удобство при выполнении продолжительных рабочих операций. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip способствует надежному удержанию инструмента.
Преимущества
- Защита от пыли
- Система защиты оператора
- Эффективный щеточный реверс
- Регулируемая частота вращения
- Прорезиненный морозостойкий кабель
- Кнопка фиксации пуска позволяет выполнять большие объёмы работы, не утомляя оператора
- Комфортная работа обеспечивается небольшим весом и дополнительной поворотной рукояткой
- Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки