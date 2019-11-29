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Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
4.0
1
4 999 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Арт. О00000008950
4.0
1
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж

Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 242 The One 140301326, 720 Вт, 1.9 Дж

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4 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000008950
4.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
3.9
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор PATRIOT RH 242 The One 140301326 применяется для работы с кирпичом, бетоном и плиткой. Функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Патрон SDS+ позволяет легко и быстро заменить оснастку. Кнопка фиксации пуска обеспечивает дополнительное удобство при выполнении продолжительных рабочих операций. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip способствует надежному удержанию инструмента.

    Преимущества

    • Защита от пыли
    • Система защиты оператора
    • Эффективный щеточный реверс
    • Регулируемая частота вращения
    • Прорезиненный морозостойкий кабель
    • Кнопка фиксации пуска позволяет выполнять большие объёмы работы, не утомляя оператора
    • Комфортная работа обеспечивается небольшим весом и дополнительной поворотной рукояткой
    • Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки 