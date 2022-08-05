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Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Арт. О00000033087
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033087
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26 обеспечивает эффективность работы в режиме сверления, бурения и отбойного молотка. Незаменим при демонтаже кафеля или штроблении. Легко справляется с деревом, металлом, камнем, кирпичом и бетоном.

        Преимущества

        • Ограничитель на корпусе позволяет задать глубину сверления для получения одинаковых отверстий
        • Простая замена оснастки без дополнительного инструмента благодаря патрону SDS-plus, который обеспечивает ее надежную фиксацию
        • В случае заклинивания бура предохранительная муфта предотвращает вращение оснастки, снижая риск получения травм
        • Долгий срок службы благодаря медной обмотке двигателя и ударопрочному материалу корпуса
        • Для удобства работы в непрерывном режиме предусмотрена возможность фиксации кнопки включения
        • Пружинно-шарнирная система антивибрации на основной рукоятке не дает рукам уставать
        • Благодаря быстрому доступу к угольным щеткам и индикатору ресурса щеток легко производить своевременное обслуживание
        • Индикатор включения позволяет не допустить случайный запуск
        • Перфоратор оснащен двойной изоляцией токопроводящих элементов для безопасности оператора
        • Кабель 3 м с резиновой изоляцией обеспечивает возможность работы при низкой температуре и расширение рабочей зоны
        • Кейс позволяет удобно хранить и транспортировать перфоратор и оснастку, которая входит в комплект