Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж
Арт. О00000033087
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26 обеспечивает эффективность работы в режиме сверления, бурения и отбойного молотка. Незаменим при демонтаже кафеля или штроблении. Легко справляется с деревом, металлом, камнем, кирпичом и бетоном.
Преимущества
- Ограничитель на корпусе позволяет задать глубину сверления для получения одинаковых отверстий
- Простая замена оснастки без дополнительного инструмента благодаря патрону SDS-plus, который обеспечивает ее надежную фиксацию
- В случае заклинивания бура предохранительная муфта предотвращает вращение оснастки, снижая риск получения травм
- Долгий срок службы благодаря медной обмотке двигателя и ударопрочному материалу корпуса
- Для удобства работы в непрерывном режиме предусмотрена возможность фиксации кнопки включения
- Пружинно-шарнирная система антивибрации на основной рукоятке не дает рукам уставать
- Благодаря быстрому доступу к угольным щеткам и индикатору ресурса щеток легко производить своевременное обслуживание
- Индикатор включения позволяет не допустить случайный запуск
- Перфоратор оснащен двойной изоляцией токопроводящих элементов для безопасности оператора
- Кабель 3 м с резиновой изоляцией обеспечивает возможность работы при низкой температуре и расширение рабочей зоны
- Кейс позволяет удобно хранить и транспортировать перфоратор и оснастку, которая входит в комплект