Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26, 1100 Вт, 3 Дж

Преимущества

Ограничитель на корпусе позволяет задать глубину сверления для получения одинаковых отверстий

Простая замена оснастки без дополнительного инструмента благодаря патрону SDS-plus, который обеспечивает ее надежную фиксацию

В случае заклинивания бура предохранительная муфта предотвращает вращение оснастки, снижая риск получения травм

Долгий срок службы благодаря медной обмотке двигателя и ударопрочному материалу корпуса

Для удобства работы в непрерывном режиме предусмотрена возможность фиксации кнопки включения

Пружинно-шарнирная система антивибрации на основной рукоятке не дает рукам уставать

Благодаря быстрому доступу к угольным щеткам и индикатору ресурса щеток легко производить своевременное обслуживание

Индикатор включения позволяет не допустить случайный запуск

Перфоратор оснащен двойной изоляцией токопроводящих элементов для безопасности оператора

Кабель 3 м с резиновой изоляцией обеспечивает возможность работы при низкой температуре и расширение рабочей зоны

Кейс позволяет удобно хранить и транспортировать перфоратор и оснастку, которая входит в комплект

Перфоратор SDS-Plus Denzel RHV-1100-26 обеспечивает эффективность работы в режиме сверления, бурения и отбойного молотка. Незаменим при демонтаже кафеля или штроблении. Легко справляется с деревом, металлом, камнем, кирпичом и бетоном.