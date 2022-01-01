Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нож РемоКолор Basic-auto 19-0-311, с выдвижным лезвием
230 ₽
Канцелярские ножи
    Нож РемоКолор Basic-auto 19-0-311, с выдвижным лезвием
    Арт. О00000033462
    Нож РемоКолор Basic-auto 19-0-311, с выдвижным лезвием

      Нож РемоКолор Basic-auto 19-0-311, с выдвижным лезвием

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033462

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отрезной круг по металлу (150x1,6x22 мм)
      36 ₽
      4.0
      Отрезной круг по металлу (150x1,6x22 мм)
      Нож с фиксированным лезвием Stanley 010129 со сменными ножовочными полотнами, 140 мм
      680 ₽
      5.0
      Нож с фиксированным лезвием Stanley 010129 со сменными ножовочными полотнами, 140 мм
      Струбцина Matrix 20561 (150x265x45 мм)
      380 ₽
      5.0
      Струбцина Matrix 20561 (150x265x45 мм)
      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
      400 ₽
      3.0
      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
      Набор ключей комбинированных трещоточных Дело Техники 515080, 8 предметов
      3 210 ₽
      Набор ключей комбинированных трещоточных Дело Техники 515080, 8 предметов
      Рулетка Stayer MASTER OMEGA 3402-05-19_z01, 5 м
      230 ₽
      5.0
      Рулетка Stayer MASTER OMEGA 3402-05-19_z01, 5 м
      Рабочая рулетка с магнитом 5 м х 25 мм "Монтажник" 601525
      250 ₽
      5.0
      Рабочая рулетка с магнитом 5 м х 25 мм "Монтажник" 601525
      Лезвия сменные для ножа РемоКолор 19-2-300, 7 сегментов, 10 шт
      90 ₽
      Лезвия сменные для ножа РемоКолор 19-2-300, 7 сегментов, 10 шт
      Универсальная F-образная струбцина Matrix 20562 (200x315x45 мм)
      400 ₽
      5.0
      Универсальная F-образная струбцина Matrix 20562 (200x315x45 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож РемоКолор Basic-auto 19-0-311, с выдвижным лезвием - предназначен для разрезания бумаги, картона, мягкого пластика, упаковочного скотча.

        Преимущества

        • Нож оснащен прямым выдвижным лезвием, сегменты которого легко отламываются плоскогубцами или специальным приспособлением по мере необходимости
        • Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины, металлическая направляющая 0.5 мм, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из японской инструментальной стали SK5