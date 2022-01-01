Нож РемоКолор Basic-auto 19-0-311, с выдвижным лезвием
Арт. О00000033462
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож РемоКолор Basic-auto 19-0-311, с выдвижным лезвием - предназначен для разрезания бумаги, картона, мягкого пластика, упаковочного скотча.
Преимущества
- Нож оснащен прямым выдвижным лезвием, сегменты которого легко отламываются плоскогубцами или специальным приспособлением по мере необходимости
- Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины, металлическая направляющая 0.5 мм, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из японской инструментальной стали SK5