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Нож РемоКолор 19-0-000, с выдвижным лезвием
40 ₽
Канцелярские ножи
    Нож РемоКолор 19-0-000, с выдвижным лезвием
    Арт. О00000033461
    Нож РемоКолор 19-0-000, с выдвижным лезвием

      Нож РемоКолор 19-0-000, с выдвижным лезвием

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033461

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож РемоКолор 19-0-000, с выдвижным лезвием - предназначен для разрезания бумаги, картона, мягкого пластика, упаковочного скотча.

        Преимущества

        • Сегментированное лезвие из прочной инструментальной стали устойчиво к коррозии
        • Нож оснащен прямым выдвижным лезвием, сегменты которого легко отламываются плоскогубцами или специальным приспособлением по мере необходимости