Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000
Арт. О00000012936
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 70/5/10 агрегат для выполнения сельскохозяйственных работ - вспашки, рыхления почвы. За счет нескольких скоростей - 2 вперед/ 1 назад можно выбрать оптимальный вариант для обработки почвы. Топливный бак рассчитан на 3.6 л бензина и обеспечивает долгую работу без прерываний для дозаправки. Простая разборка культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении.
Преимущества
- Задняя скорость - для лучшей маневренности агрегата
- Благодаря сошнику глубину вспашки можно регулировать
- Выбор скорости - для работы на разной почве
- Защита от низкого уровня масла - для долгого срока службы Huter МК-8000 70/5/10
- Топливный бак объемом 3.6 л - для продолжительной работы без дозаправки