Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2200П
Арт. О00000033021
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2200
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|57
- Электрическая цепная пила Сибртех ПЦЭ-2200П 95614 предназначена для разделывания деревянных заготовок. Работает от розетки, благодаря чему инструмент можно использовать внутри помещения. Вентиляционные отверстия не дают двигателю нагреваться. Мощный двигатель выдерживает длительные нагрузки
Преимущества
- Поперечное расположение двигателя
- Отсутствие вредных выбросов
- Надежный механизм сцепления
- Антивибрационная система
- Тормоз цепи
- Возможность работы в закрытых помещениях
- Низкий уровень шума
- Блокировка от случайного запуска
- Регулируемая система смазки цепи
- Зубчатый упор
- Система легкого натяжения цепи