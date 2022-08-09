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Строительный фен Спец БПВ-2000-2
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Спец БПВ-2000-2
    Арт. О00000029949
    5.0
    1
    Строительный фен Спец БПВ-2000-2

      Строительный фен Спец БПВ-2000-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029949
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модель имеет два режима температуры и скорости потока воздуха для решения различных возникающих задач. В комплекте входит набор насадок, поэтому не придется тратить дополнительное время деньги на их приобретение. Можно сразу приступать к работе.

        Преимущества

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя
        • Возможность установки в вертикальном положении
        • Малый вес Спец БПВ-2000-2 СПЕЦ-3422 снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Набор насадок в комплекте - можно сразу приступать к работе