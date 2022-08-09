Строительный фен Спец БПВ-2000-2

Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя

Возможность установки в вертикальном положении

Малый вес Спец БПВ-2000-2 СПЕЦ-3422 снижает энергоемкость рабочего процесса

Набор насадок в комплекте - можно сразу приступать к работе

Модель имеет два режима температуры и скорости потока воздуха для решения различных возникающих задач. В комплекте входит набор насадок, поэтому не придется тратить дополнительное время деньги на их приобретение. Можно сразу приступать к работе.