Строительный фен Спец БПВ-2000-2
Арт. О00000029949
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Дисплей
|Нет
|
Вес, кг
|0.8
- Модель имеет два режима температуры и скорости потока воздуха для решения различных возникающих задач. В комплекте входит набор насадок, поэтому не придется тратить дополнительное время деньги на их приобретение. Можно сразу приступать к работе.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя
- Возможность установки в вертикальном положении
- Малый вес Спец БПВ-2000-2 СПЕЦ-3422 снижает энергоемкость рабочего процесса
- Набор насадок в комплекте - можно сразу приступать к работе