Строительный фен Спец БПВ-2000-1

Преимущества

Тип двигателя: однофазный, коллекторный с двойной изоляцией

Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя

Рукоятка технического фена СПЕЦ БПВ-2000-1 имеет удобную форму

Электронная регулировка температуры

Технический фен СПЕЦ БПВ-2000-1 оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой. Он помогает удалять старые краски, лаки с мебели, досок, а также служит для размораживания замерзших водопороводов, прогревания отдельных частей автомобиля. Во время перерывов в работе, пистолет можно подвешивать за специальную петлю, расположенную у основания сетевого провода. Температура регулируется в диапазоне от 50 до 600 градусов.