Строительный фен Спец БПВ-2000-1
Арт. О00000029948
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.9
- Технический фен СПЕЦ БПВ-2000-1 оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой. Он помогает удалять старые краски, лаки с мебели, досок, а также служит для размораживания замерзших водопороводов, прогревания отдельных частей автомобиля. Во время перерывов в работе, пистолет можно подвешивать за специальную петлю, расположенную у основания сетевого провода. Температура регулируется в диапазоне от 50 до 600 градусов.
Преимущества
- Тип двигателя: однофазный, коллекторный с двойной изоляцией
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- Рукоятка технического фена СПЕЦ БПВ-2000-1 имеет удобную форму
- Электронная регулировка температуры