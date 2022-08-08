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Строительный фен Спец БПВ-2000-1
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Спец БПВ-2000-1
    Арт. О00000029948
    5.0
    1
    Строительный фен Спец БПВ-2000-1
    Строительный фен Спец БПВ-2000-1
    Строительный фен Спец БПВ-2000-1
      Строительный фен Спец БПВ-2000-1
      Строительный фен Спец БПВ-2000-1
      Строительный фен Спец БПВ-2000-1

      Строительный фен Спец БПВ-2000-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029948
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Технический фен СПЕЦ БПВ-2000-1 оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой. Он помогает удалять старые краски, лаки с мебели, досок, а также служит для размораживания замерзших водопороводов, прогревания отдельных частей автомобиля. Во время перерывов в работе, пистолет можно подвешивать за специальную петлю, расположенную у основания сетевого провода. Температура регулируется в диапазоне от 50 до 600 градусов.

        Преимущества

        • Тип двигателя: однофазный, коллекторный с двойной изоляцией
        • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
        • Рукоятка технического фена СПЕЦ БПВ-2000-1 имеет удобную форму
        • Электронная регулировка температуры